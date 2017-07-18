МОЭСК присоединяет
21 июля 2017, 09:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017
На учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» полным ходом ведется подготовка к Всероссийским соревнованиям профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей. Команда ПАО «МРСК Волги» прошла мандатную комиссию и приступила к ознакомлению с этапами.
Главной задачей мандатной комиссии является проверка готовности и допуск бригад к участию в соревнованиях. Члены Мандатной комиссии проверяют соответствие состава команды поданной заявке и наличие у членов бригады удостоверений с результатами проверки знаний, документов, подтверждающих допуск работников к выполнению специальных работ для прохождения этапов соревнований, а также заключение медицинской комиссии.
Особое внимание мандатная комиссия уделяет средствам защиты, инструментам, такелажу, техническим средствам и приборам. На все оборудование должны быть сертификаты качества (сертификат или декларация, подтверждающие качество и защитные свойства, паспорт завода-изготовителя, на собственные средства защиты, согласно утвержденного перечня).
По итогам прохождения мандатной комиссии команда ПАО «МРСК Волги» допущена к прохождению Всероссийских соревнований профессионального мастерства в полном составе.