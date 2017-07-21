Минэнерго РФ не меняет планы по запуску ТЭС в Крыму, невзирая на ситуацию с Siemens

Заявление Siemens о намерении не допустить установку своих турбин в Крыму никак не повлияет на срок запуска электростанций, который намечен на первый квартал 2018 года, заявил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.



«Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. Оборудование, которое установлено (в Крыму — ред.), произведено в Российской Федерации. Наша основная задача — чтобы в первом квартале 2018 года станции начали вырабатывать генерацию. Другого плана нет. Крым — российская территория и нам нужно ее обезопасить», — сказал Черезов.



Немецкий концерн Siemens в пятницу распространил заявление о том, что в Крым незаконно были поставлены все четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановит поставки по действующим контрактам с компаниями, подконтрольными РФ.



Позднее в «Интер РАО» заявили РИА Новости, что временное прекращение немецким концерном Siemens поставок генерирующего оборудования компаниям РФ, подконтрольным государству, не отразится на компании, поскольку ей в настоящее время не требуются поставки турбин Siemens. В «Русгидро» пояснили, что проекты возводимых компанией электростанций на Дальнем Востоке не предполагают использования турбин производства Siemens.



В июле Siemens в связи с поставкой своих турбин в Крым подал иск в арбитраж Москвы, суд пока оставил иск без движения до 21 августа. Концерн заявлял, что против его воли, по крайней мере, две из четырех турбин, поставленных «Технопромэкспорту» (ТПЭ) для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым. Турбины для Тамани изготавливались на совместном предприятии Siemens (контролирует 65%) и российских «Силовых машин» (контролирует 35%) — ООО «Сименс технологии газовых турбин» в Ленинградской области.



«Дочка» «Ростеха» - «Технопромэкспорт» (ТПЭ) — строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года, говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания «Интеравтоматика», в которой Siemens владеет 45,7%.



Источник: ПРАЙМ.

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