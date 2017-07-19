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Отраслевые новости: Энергетика

На Чебоксарской ГЭС началась реконструкция очередного гидроагрегата

На Чебоксарской ГЭС началась реконструкция очередного гидроагрегата

21 июля 2017, 15:32
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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На Чебоксарской ГЭС (ПАО «РусГидро») началась масштабная реконструкция гидроагрегата (ГА) № 3. В рамках Программы комплексной модернизации на станционной машине предстоит выполнить сразу три крупные операции.

У турбины восстановят поворотно-лопастной режим работы, на гидрогенераторе заменят статор, а на роторе – железо обода. ГА № 3 ввели в эксплуатацию 36 лет назад – в 1981 году. Реконструкция повысит эффективность и безопасность работы гидроагрегата, позволит сократить ремонтные и эксплуатационные затраты.

Всего на Чебоксарской ГЭС установлено 18 гидроагрегатов. К настоящему моменту 12 уже переведены в поворотно-лопастной режим, на 5 установлены новые статоры, на 8 заменено железо обода ротора. В перспективе такую же модернизацию планируется провести на всех станционных машинах.

Годовой график реконструкции согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает объем электроснабжения потребителей.

Компания: ПАО "РусГидро"
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