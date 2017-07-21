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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Оператор по учету электроэнергии Малокарачаевских РЭС признан лучшим по итогам июня

Оператор по учету электроэнергии Малокарачаевских РЭС признан лучшим по итогам июня

21 июля 2017, 14:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

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По итогам корпоративного конкурса «Наш лучший контролёр», стартовавшего в филиале МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу «Россети»), лучшим оператором по учету/транспорту электроэнергии за июнь признан сотрудник Малокарачаевских РЭС Шагабан Каитов.

Лучший оператор по учету электроэнергии РЭС обслуживает один из крупных производственных участков районных электросетей – Учкекенский. По итогам июня общая реализация электроэнергии по этому участку составила более 744 тыс. кВт.ч, при этом потери электроэнергии составили 17,79%, что почти на 5% лучше плановых показателей в целом по РЭС. При определении лучшего оператора по учету электроэнергии учитывалось и количество составленных данным сотрудником актов безучетного потребления электроэнергии. Так, в июне на вверенном участке Шагабан Каитов выявил три факта безучетного потребления 6845 кВт.ч. электроэнергии, по которым составил соответствующие акты. Этому способствовала планомерная работа по проверке приборов учета электроэнергии и съем показаний у 96% потребителей на вверенном участке.

Конкурс «Наш лучший контролёр» проводится в рамах мероприятий по вопросам укрепления платежной дисциплины и снижения потерь в сетях. По условиям конкурса ежемесячно все районные электрические сети филиала будут определять лучшего оператора по учету/транспорту электроэнергии, или, как их называют в народе «контролеров», а затем, созданная в филиале комиссия, которую возглавил заместитель директора по развитию и реализации услуг Александр Кливекин, на основе предоставленных данных выберет лучшего по всему филиалу.

Основными критериями при выборе победителя является выполнение плановых заданий по снижению потерь электроэнергии в сетях на вверенных участках, количество и качество составленных актов безучетного потребления электроэнергии, качество и процент обхода потребителей, количество и качество составления обходных листов.

Как отметил директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин, победители конкурса - лучшие операторы по учету/транспорту электроэнергии филиала будут поощрены в конце года в ходе торжественного собрания, посвященного профессиональному празднику – Дню энергетика.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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