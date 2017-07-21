ПАО "МРСК Волги" ведет планомерную борьбу с хищениями электроэнергии

Энергетики напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии не остается безнаказанным. Вместе с тем, несмотря на постоянные предупреждения о недопустимости энерговоровства, граждане не оставляют попыток хищения киловатт-часов. Но при этом их надеждам на безнаказанность не суждено сбыться. Мобильные группы инспекционного контроля филиалов ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») регулярно выявляют факты безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии как физическими, так и юридическими лицами.



Так, в июне 2017 года Департаментом безопасности МРСК Волги было выявлено 38 фактов безучётного потребления электроэнергии с общим объемом 314 045кВт/ч и 9 фактов бездоговорного потребления электроэнергии на сумму 490 044р. Во всех случаях переступившим закон придется нести административную, а возможно, даже и уголовную ответственность.



Например, по факту самовольного подключения к электросетям в городе Орск Оренбургской области гражданкой К. было направлено заявление в правоохранительные органы о привлечении потребителя к уголовной ответственности.



Постановлением мирового судьи Советского района всё того же города Орск от 01.06.2017г. гражданин Б. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ (Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.



По ранее поданному заявлению правоохранительными органами Оренбургской области составлен протокол № 56 АА 324021 об административном правонарушении по ст.7.19 КоАП РФ на гражданку К., который также был направлен в суд.



Подобные примеры демонстрируют, что недобросовестное потребление электроэнергии гарантированно влечёт за собой наказание. Штраф за энерговоровство в любом случае в несколько раз превысит сумму мнимой экономии.



Энергетики ПАО «МРСК Волги» призывают граждан быть бдительными, обо всех случаях причинения ущерба электросетевому комплексу и хищении электроэнергиинеобходимо сообщать в районные электрические сети или по телефону «горячей линии» 8 800 775 16 42.