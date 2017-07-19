В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №629 «Согласование защиты и автоматизации для сетей будущего» (2015 год).

В брошюре рассматривается вероятная модель сети будущего и её перспективных компонентов, а также определяются некоторые последствия и требования к защите и автоматизации. Данная техническая брошюра определяет характеристики сетей будущего и возможные пути развития в их направлении, а затем определяет вопросы, связанные с защитой и автоматизацией. Исходя из этих вопросов, предлагаются потенциальные решения, а также отслеживаются результаты. На этой основе осуществляется оценка требований, связанных с защитой и автоматизацией сетей будущего.

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