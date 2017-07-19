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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Профмастерство-2017: все готово к старту

Профмастерство-2017: все готово к старту

21 июля 2017, 09:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

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 С 21 по 28 июля на учебно-тренировочном полигоне филиала «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» пройдут Всероссийские соревнования профмастерства бригад по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей.

В рамках соревнований совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ будет проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», а также проведен корпоративный открытый чемпионат по международной методике Worldskills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».

Участие в соревнованиях примут 15 команд дочерних структур «Россетей», а также бороться за звание лучших энергетиков впервые будут команды АО «Оборонэнерго», ОАО «Сетевая компания» из Республики Татарстан, филиала НК «Роснефть» - ООО «Удмуртэнергонефть», АО «РЭС» из города Новосибирска, а также персонал ГУП РК «Крымэнерго».

«Все команды-участницы прошли мандатную комиссию. Замечаний нет, все допущены до участия в соревнованиях», - заключил Константин Филиппов, председатель мандатной комиссии.

Всего в ходе соревнований каждой из команд предстоит пройти 8 этапов, среди которых тушение пожара, спасение пострадавшего, замена главного рубильника и дефектного изолятора на КТП, первичное подключение жилого дома и другие.

В корпоративном открытом чемпионате Worldskills будут соревноваться 17 участников. Им предстоит пройти 3 модуля – проверка знаний, монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3D макете и монтаж соединительной кабельной муфты 10 кВ.

Победители будут объявлены 28 июля.

Справочно

Полигон «Пензаэнерго» отвечает самым высоким требованиям. Он занимает площадь более 4 га, на которой размещена модель полного электросетевого комплекса, учебный комплекс для проведения занятий по монтажу и ремонту воздушных линий электропередачи и многое другое. Для проведения Всероссийских соревнований 2017 года на этапах полигона было установлено современное оборудование.

Компания: ПАО "Россети"

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