"Ростелеком" обеспечит интернетом еще более 20 малых сел Кузбасса

«Ростелеком» продолжает реализацию федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в Кемеровской области. В 2017 году оператор обеспечит доступом во всемирную сеть еще 21 населенный пункт Мариинского, Ижморского, Тисульского районов.



Точки wi-fi доступа располагаются в непосредственной близости от социально-значимых учреждений: школ, библиотек, детских садов, домов культуры и др. Базовые станции обеспечивают зону приема в радиусе до 100 м. Жители могут выходить в Сеть через точки доступа со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с. Пользователям бесплатно доступны более 2 тыс. интернет-сайтов, среди которых портал госуслуг и сайты органов государственной власти. Стоимость полного безлимитного доступа предоставляется по социальному тарифу, утвержденному государством — 45 рублей в месяц.



В 2015-2016 г. было введено в эксплуатацию 59 точек доступа в Кемеровском, Новокузнецком, Ленинск-Кузнецком, Юргинском, Тяжинском, Яшкинском, Крапивинском, Топкинском Прокопьевском, Мариинском, Ижморском районах Кемеровской области, городских округах Белово и Тайга. С начала 2017 года «Ростелеком» в рамках программы УЦН проложил в Кузбассе более 360 км оптического кабеля.



Константин Ярыгов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Одним из ключевых направлений стратегии развития «Ростелекома» остается программа устранения цифрового неравенства. Приход «оптики» в малые населенные пункты позволит жителям Кузбасса получить равный доступ в информационное общество - к телекоммуникационным услугам с возможностями для общения, обмена информацией, дистанционного обучения, онлайн-банкинга и госуслугам в электронном виде».



Напомним, что в 2014 году «Ростелеком» приступил к реализации государственной программы устранения цифрового неравенства. Согласно условиям договора, высокоскоростной доступ в Интернет будет предоставлен в селах и деревнях с численностью населения от 250 до 500 человек. В результате реализации программы точки доступа должны быть организованы в почти 14 тыс. населенных пунктов страны, в которых проживает около 4 млн человек.



В Сибири предстоит построить 1963 точки доступа в сельских населенных пунктах. 168 из них — в Кемеровской области. Проложить около 50 тысяч км сетей связи.