Сан-Марино первой из стран перейдет на 5G

Крупная итальянская телекоммуникационная компания Telecom Italia заявила, что будет использовать анклав в качестве испытательного полигона для новой технологии, пишет Financial Times.



Telecom Italia Mobile подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Сан-Марино для обновления существующей сети 4G и начала тестирования сети 5G в 2018 году. Благодаря этому в карликовом государстве будет удвоено количество ретрансляторов сотовой сети. Джованни Фериго, глава Telecom Italia Mobile, сказал, что 5G-сеть Сан-Марино точно станет первой в Европе. Telecom Italia также тестирует создать сети 5G в Милане и Турине, но в Сан-Марино больше свободы для экспериментов из-за меньшего количества ограничений на использование радиоволн, чем в Италии.



В прошлом году Европейская комиссия опубликовала план действий по 5G, в котором предполагается, что такие отрасли, как здравоохранение, транспорт и коммунальные услуги, к 2025 году получат благодаря применению новой технологии связи экономические выгоды в размере €113 млрд. Ожидается, что стоимость строительства новых сетей 5G составит 56 миллиардов евро, будет создано около 2,3 млн рабочих мест. Некоторые страны Европы обязались начать первые запуски 5G в 2019 году. Между тем, наиболее активно над внедрением нового стандарта сотовой связи работают в Южной Корее, Китае и США.



Небольшие независимые или полунезависимые территории и в прошлом использовались для тестирования телекоммуникаций. Первая пробная версия сети 3G в Великобритании состоялась на острове Мэн, а удаленный остров Бьют в Шотландии был использован для тестирования 4G.



Три ведущих сотовых оператора Японии составили план, согласно которому сеть 5G покроет всю территорию страны к 2023 году. В ее создание будет вложено $45 млрд.



Источник: Хайтек.

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