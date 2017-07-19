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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Ленэнерго" борются за звание лучших электроэнергетиков на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства

Специалисты Ленэнерго борются за звание лучших электроэнергетиков на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства

21 июля 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

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Сегодня, 21 июля 2017 года, в Пензе на учебно-испытательном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго» состоялась торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований профмастерства бригад по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей, организованных ПАО «Россети». В борьбу за победу вступили 7 специалистов ПАО «Ленэнерго».

Участие в соревнованиях принимают 15 команд дочерних структур «Россетей», а также команды АО «Оборонэнерго», ОАО «Сетевая компания» из Республики Татарстан, филиала НК «Роснефть» - ООО «Удмуртэнергонефть», АО «РЭС» из Новосибирска и персонал ГУП РК «Крымэнерго».

«На соревнованиях собрались лучшие специалисты электросетевого комплекса страны - по результатам их выступления можно понять, насколько уровень подготовки сотрудников соответствует сегодняшним вызовам», - отмечает исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников. - «Участие в соревнованиях профмастерства – честь для любого энергетика. Это признание его высочайшего профессионализма и ответственности. Успеха добьются достойные».

Всего в ходе соревнований каждой из команд предстоит пройти 8 этапов, среди которых тушение пожара, спасение пострадавшего, замена главного рубильника и дефектного изолятора на КТП, первичное подключение жилого дома и другие.

На церемонии открытия к командам с приветственным словом обратился заместитель главного инженера ПАО «Россети» Сергей Фролов, который подчеркнул важность предстоящего состязания для повышения квалификации специалистов, а также обмена опытом: «победит сильнейший, а выиграют все».

В рамках соревнований совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ будет проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», а также корпоративный открытый чемпионат по международной методике Worldskills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». В корпоративном открытом чемпионате Worldskills будут соревноваться 17 участников. Им предстоит пройти 3 модуля – проверка знаний, монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3D макете и монтаж соединительной кабельной муфты 10 кВ.

На каждом этапе судьи будут оценивать действия специалистов, присваивая в зависимости от сложности задания и качества его выполнения до 200 баллов. Команда, набравшая по итогам прохождения всех этапов наибольшее количество баллов, будет объявлена победителем и отправится представлять Россию на международных соревнованиях энергетиков в сентябре 2017 года.

В рамках соревнований также состоятся профильные круглые столы, выставка производственного оборудования и техники, демонстрационные этапы. Победители будут объявлены 28 июля.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"

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