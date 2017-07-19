Специалисты "Ленэнерго" борются за звание лучших электроэнергетиков на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства

Сегодня, 21 июля 2017 года, в Пензе на учебно-испытательном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго» состоялась торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований профмастерства бригад по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей, организованных ПАО «Россети». В борьбу за победу вступили 7 специалистов ПАО «Ленэнерго».



Участие в соревнованиях принимают 15 команд дочерних структур «Россетей», а также команды АО «Оборонэнерго», ОАО «Сетевая компания» из Республики Татарстан, филиала НК «Роснефть» - ООО «Удмуртэнергонефть», АО «РЭС» из Новосибирска и персонал ГУП РК «Крымэнерго».



«На соревнованиях собрались лучшие специалисты электросетевого комплекса страны - по результатам их выступления можно понять, насколько уровень подготовки сотрудников соответствует сегодняшним вызовам», - отмечает исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго» Роман Бердников. - «Участие в соревнованиях профмастерства – честь для любого энергетика. Это признание его высочайшего профессионализма и ответственности. Успеха добьются достойные».



Всего в ходе соревнований каждой из команд предстоит пройти 8 этапов, среди которых тушение пожара, спасение пострадавшего, замена главного рубильника и дефектного изолятора на КТП, первичное подключение жилого дома и другие.



На церемонии открытия к командам с приветственным словом обратился заместитель главного инженера ПАО «Россети» Сергей Фролов, который подчеркнул важность предстоящего состязания для повышения квалификации специалистов, а также обмена опытом: «победит сильнейший, а выиграют все».



В рамках соревнований совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ будет проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», а также корпоративный открытый чемпионат по международной методике Worldskills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». В корпоративном открытом чемпионате Worldskills будут соревноваться 17 участников. Им предстоит пройти 3 модуля – проверка знаний, монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3D макете и монтаж соединительной кабельной муфты 10 кВ.



На каждом этапе судьи будут оценивать действия специалистов, присваивая в зависимости от сложности задания и качества его выполнения до 200 баллов. Команда, набравшая по итогам прохождения всех этапов наибольшее количество баллов, будет объявлена победителем и отправится представлять Россию на международных соревнованиях энергетиков в сентябре 2017 года.



В рамках соревнований также состоятся профильные круглые столы, выставка производственного оборудования и техники, демонстрационные этапы. Победители будут объявлены 28 июля.