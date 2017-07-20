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Студотряд "Энергетик-1" проходит практику на объектах Тульских электрических сетей

Студотряд Энергетик-1 проходит практику на объектах Тульских электрических сетей

21 июля 2017, 16:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Трудовой семестр студенческого отряда «Энергетик – 1» проходит на объектах филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» в зоне ответственности производственного отделения «Тульские электрические сети».

Часть студотряда «Энергетик-1» - десять бойцов под руководством опытных наставников работают в Ленинском районе электрических сетей. Студенты обучаются на практике и помогают энергетикам в выполнении различных подготовительных работ по капитальному ремонту оборудования, а также строительству инфраструктуры для технологического присоединения новых потребителей.

Еще пять студотрядовцев трудятся в службе подстанций Тульских электрических сетей. По словам начальника службы Олега Панова, в настоящее время ребята перенимают у работников службы опыт проведения работ по капитальному ремонту оборудования подстанции 35/10 кВ «Иваньково». Наставники знакомят  студентов  с правилами производственной и пожарной безопасности, принципами проведения оперативного обслуживания подстанции и ведением технической документации.

Напомним, что трудовой семестр для студенческого отряда «Энергетик-1», в состав которого входят 15 учащихся 1-3 курсов Тульского государственного университета, обучающихся по специальности «Электроснабжение», завершится 15 августа текущего года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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