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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Свыше тысячи заявителей, подключенных к электрическим сетям "Новгородэнерго", не пользуются построенными для них энергообъектами

Свыше тысячи заявителей, подключенных к электрическим сетям Новгородэнерго, не пользуются построенными для них энергообъектами

21 июля 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НОВГОРОДЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» продолжает реализацию  в Новгородской области адресной программы «льготного» технологического присоединения (ЛТП).  Только с начала текущего года сетевая организация фактически выполнила свои обязательства перед 660 заявителями. Специалисты предприятия реализовали комплекс  проектных, строительно-монтажных работ, обеспечили резервирование заявленной потребителями мощности.
 
Договорами техприсоединения также предусмотрены обязательства и со стороны заявителей. В частности, выполнение ряда технических условий, внесение оплаты в 550 рублей,  установка на границе балансовой принадлежности энергопринимающего устройства, подписание  актов техприсоединения.
 
Однако, энергетики констатируют низкий уровень ответственности заявителей: более тысячи физических лиц, изъявивших желание подключить свои участки к электрическим сетям за «символическую» плату, не спешат выполнять обязательства, предусмотренные договорами ЛТП. В результате, большое число построенных  энергообъектов продолжают числиться незавершенными, а сетевая  организация, рассчитывающая компенсировать свои расходы из услуг по передаче электроэнергии будущему потребителю, несет миллионные  убытки. Это, в свою очередь, негативно сказывается на обеспечении надежности энергоснабжения уже существующих потребителей и является одной из предпосылок роста тарифов на электроэнергию.
 
Как отметил директор филиала «Новгородэнерго» Михаил Деянков, подобная тенденция наблюдается уже несколько лет и связана она, в большей степени, с активизацией жилищного строительства в частном секторе.
 
 «По имеющейся статистике, «льготная» категория потребителей выбирает лишь 20 процентов от заявленной мощности, остальные 80 остаются невостребованными. Люди приобретают участки под индивидуальное жилищное строительство, заключают с электросетевой организацией договоры на технологическое присоединение по условно-бесплатной стоимости, но по разным причинам не исполняют свои обязательства», - сказал он.
 
В  «Новгородэнерго» нерадивых заявителей призывают к ответственности. Только в прошлом году потребителям было предъявлено 284 судебных иска по взысканию понесенного  компанией ущерба. При средних затратах  сетевой организации на реализацию одного договора ЛТП в 200 тысяч рублей, суммы исков могут быть значительными.
 
О необходимости ужесточения ответственности заявителей говорят и на федеральном уровне. В Минэнерго готовится законопроект о введении  платы за содержание резерва мощности для потребителей, подключившимся к электрическим сетям и  не использующих  заявленную мощность. Данная мера, по мнению инициаторов законопроекта,  будет стимулировать потребителей более осмысленно подходить к решению о необходимости технологического присоединения и к ответственному исполнению договоров ТП. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность загрузки вводимого в эксплуатацию электросетевого оборудования.
 
В этой связи в «Новгородэнерго» призывают потребителей более внимательно относится к условиям договоров технологического присоединения и во избежание негативных последствий своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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