В Амурской области строятся новые энергообъекты для подключения ТОР

wire Russia 2017
21 июля 2017, 09:20
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
«Амурские электрические сети» (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ДРСК) на территории Амурской области ведут строительство энергетической инфраструктуры для подключения крупных заявителей на территориях опережающего развития (ТОР). В ближайшие три года предстоит реализовать ряд крупных проектов, связанных с промышленным и транспортным развитием региона.
Новые заявки на технологическое присоединение требуют серьезного пересмотра и модернизации существующих схем электроснабжения. В городах Свободный и Белогорск требуется новое строительство линий электропередачи напряжением 110 кВ. Строительство новых линий необходимо вносить в инвестиционную программу «Амурских электрических сетей», согласование и утверждение которой проходит в Правительстве Амурской области.
В Свободненском районе ДРСК уже приступила к строительству подстанции 35 кВ для подключения к электроснабжению строительных площадок газоперерабатывающего завода. Завершение строительства запланировано на октябрь текущего года.
В июне началось строительство электросетей для подключения к электроснабжению на территории ТОР «Приамурская» межгосударственного мостового перехода через реку Амур. Для соблюдения сроков строительства объектов ТОР Амурским электрическим сетям предстоит в сентябре обеспечить электроэнергией строительные площадки моста суммарной мощностью почти 3 МВт. Компании необходимо построить около 40 километров линий электропередачи классом напряжения 10 кВ и 9 трансформаторных подстанций.
- С приходом в область ПАО «Газпром» возникла необходимость серьёзной реконструкции электрических сетей города Свободный и Свободненского района, которые не были рассчитаны на крупное, энергоемкое промышленное производство. В настоящее время в АО «ДРСК» рассматриваются варианты снижения существующего дефицита мощности в этом районе. Для решения вопроса необходим перевод наиболее загруженных центров питания города на более высокий класс напряжения – 110 киловольт со строительством новых линий, – отмечает главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр ВОРОБЬЁВ. - Эта задача приобретает особую актуальность, поскольку в июне было подписано Постановление о создании территории опережающего развития «Свободный». Для развития ранее созданных на территории области территорий опережающего развития «Белогорск» и «Приамурская» также требуются модернизация электрических сетей. Электроснабжение города Белогорск осуществляется по линиям напряжения 35 киловольт, а для обеспечения передачи мощности объектам ТОР требуется строительство линий электропередачи классом напряжения 110 киловольт.