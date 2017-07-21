В Доме Правительства прошло совещание по подготовке федерального бюджета в области оборонной, космической и атомной промышленности

wire Russia 2017
21 июля 2017, 15:48
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
20 июля 2017 года в Доме Правительства под председательством Дмитрия Медведева состоялось совещание «О расходах федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части развития оборонной, космической и атомной промышленности». В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В рамках планирования федерального бюджета на ближайшие годы состоялось очередное совещание, посвященное аспектам поддержания обороноспособности страны и развитию промышленности.
Дмитрий Медведев отметил, что оборонная промышленность по итогам 2016 года демонстрирует устойчивый рост более чем на 10%. В части предприятий ОПК гособоронзаказ выполнен на 99%, а в ядерном оружейном комплексе на 100%, к тому же успешно реализуется программа импортозамещения.
«Ведётся реконструкция и модернизация действующих предприятий, появляются новые современные производства. Наша оборонка выпускает сложную, высокотехнологичную и, что особенно важно, конкурентоспособную продукцию, которая по качеству, надёжности и цене зачастую превосходит зарубежные аналоги» - озвучил глава Правительства.
Он подчеркнул необходимость поддержания данных позитивных тенденций, в том числе путем оказания предприятиям отрасли адресной финансовой поддержки. По его словам, для развития оборонной промышленности нужно сохранять темпы переоснащения армии и флота современной техникой и вооружением, расширять программы импортозамещения и стимулировать использование технологий и разработок двойного назначения в оборонных и гражданских проектах.