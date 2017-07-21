В Год экологии МОЭСК установит 2400 птицезащитных устройств в заказнике "Журавлиная родина"

Союз охраны птиц России выразил благодарность руководству ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети»), его структурным подразделениям и специалистам, задействованным в выполнении птицезащитных мероприятий, за их неравнодушное отношение к природному наследию родного края и добросовестное отношение к своей работе.



Орнитологи положительно оценили высокие темпы проведённых работ по установке птицезащитных устройств (ПЗУ) в заказнике «Журавлиная Родина» в Талдомском муниципальном районе Московской области.



Такой вывод был сделан в процессе комиссионного орнитологического обследования участков распределительных электрических сетей МОЭСК, расположенных на территории «Журавлиной Родины» и в её окрестностях. Мероприятие осуществлялось в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве, заключённого между электросетевой компанией и Союзом охраны птиц России. В состав выездной группы, наряду с представителями электросетей и специалистов Союза охраны птиц России, вошёл и представитель компании по разработке и производству отечественных конструкций птицезащитных устройств.



Совместному осмотру подвергались воздушные ЛЭП, оснащённые ПЗУ, где ранее орнитологами были выявлены случаи гибели птиц от поражения электрическим током. Как результат работы энергетиков, отмечено близкое к 100%-ному снижение показателя гибели птиц.



В ходе мероприятия были выделены наиболее важные природоохранные задачи ближайшего времени. Среди них – оснащение птицезащитными устройствами наиболее опасных объектов – линейных разъединителей и вводов в трансформаторные подстанции. Представители сетевой компании в свою очередь высказали ряд ценных предложений и пожеланий в адрес разработчиков конструкций ПЗУ, которые будут внимательно изучены специалистами и учтены при усовершенствовании моделей защитных устройств.



«Энергетики МОЭСК одними из первых среди электросетевых компаний Центральной России начали плановую работу по установке птицезащитных устройств. Ее цель - обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории заказника», – отметила начальник службы охраны окружающей среды ПАО «МОЭСК» Наталья Балабаева.



Программа по установке ПЗУ в заказнике «Журавлиная родина» реализуется в ПАО «МОЭСК» с осени 2015 года. Уже установлено 1500 таких устройств, до конца 2017 года (Года Экологии), будет установлено еще 2400 ПЗУ.