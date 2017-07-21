 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Пензе стартовали Всероссийские соревнования профмастерства энергетиков

В Пензе стартовали Всероссийские соревнования профмастерства энергетиков

21 июля 2017, 14:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

Обсудить на форуме

249 просмотров

Сегодня в Пензе, на учебно-тренировочном полигоне филиала «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» состоялась торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей и кабельных сетей.

Открывая соревнования профмастерства, главный судья соревнований, заместитель главного инженера компании «Россети» Сергей Фролов отметил, что соревнования профессионального мастерства призваны продемонстрировать высокий профессионализм производственного персонала и готовность к любым вызовам современного мира.

«Россети» проводят полномасштабную модернизацию электросетевой инфраструктуры по всей стране. Современное оборудование и передовые технологии, применяемые группой компаний, требуют новых подходов к подготовке персонала, который отвечает за эксплуатацию и управление энергообъектами. Соревнования – это не только способ показать свои мастерство и профессионализм, но и возможность обменяться опытом, перенять у коллег новые методы и подходы к работе, завести новые знакомства. Искренне всех поздравляю с началом соревнований и желаю всем удачи и успехов»,- заключил он.

От имени Губернатора Пензенской области энергетиков поздравил первый заместитель председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Впервые в подготовке и проведении Всероссийских соревнований профмастерства принимает участие студенческий строительный отряд, организованный в рамках молодежной политики компании «Россети». Работа на мероприятиях подобного уровня - это превосходная возможность для молодого специалиста получить необходимые навыки и опыт, а также увидеть работу лучших энергетиков со всей России.

С 26 по 28 июля на территории учебно-тренировочного полигона будет организована выставка производителей оборудования, средств защиты и спецтехники. Также пройдут круглые столы по ключевым направлениям развития электросетевого комплекса и применению инновационных решений.

Итоги соревнований и победители будут объявлены на торжественной церемонии закрытия соревнований. Команда-победительница будет представлять электрические сети России на Международных соревнованиях по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей национальных энергосистем государств-участников СНГ.

Компания: ПАО "Россети"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!