В Пензе стартовали Всероссийские соревнования профмастерства энергетиков

wire Russia 2017
21 июля 2017, 14:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017
Сегодня в Пензе, на учебно-тренировочном полигоне филиала «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» состоялась торжественная церемония открытия Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей и кабельных сетей.
Открывая соревнования профмастерства, главный судья соревнований, заместитель главного инженера компании «Россети» Сергей Фролов отметил, что соревнования профессионального мастерства призваны продемонстрировать высокий профессионализм производственного персонала и готовность к любым вызовам современного мира.
«Россети» проводят полномасштабную модернизацию электросетевой инфраструктуры по всей стране. Современное оборудование и передовые технологии, применяемые группой компаний, требуют новых подходов к подготовке персонала, который отвечает за эксплуатацию и управление энергообъектами. Соревнования – это не только способ показать свои мастерство и профессионализм, но и возможность обменяться опытом, перенять у коллег новые методы и подходы к работе, завести новые знакомства. Искренне всех поздравляю с началом соревнований и желаю всем удачи и успехов»,- заключил он.
От имени Губернатора Пензенской области энергетиков поздравил первый заместитель председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.
Впервые в подготовке и проведении Всероссийских соревнований профмастерства принимает участие студенческий строительный отряд, организованный в рамках молодежной политики компании «Россети». Работа на мероприятиях подобного уровня - это превосходная возможность для молодого специалиста получить необходимые навыки и опыт, а также увидеть работу лучших энергетиков со всей России.
С 26 по 28 июля на территории учебно-тренировочного полигона будет организована выставка производителей оборудования, средств защиты и спецтехники. Также пройдут круглые столы по ключевым направлениям развития электросетевого комплекса и применению инновационных решений.
Итоги соревнований и победители будут объявлены на торжественной церемонии закрытия соревнований. Команда-победительница будет представлять электрические сети России на Международных соревнованиях по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей национальных энергосистем государств-участников СНГ.