"Янтарьэнерго" ввело в эксплуатацию подстанцию в Багратионовском районе

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21 июля 2017, 17:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО
Современная подстанция «Нивенская» обеспечит электроэнергией промышленный объект в Багратионовском районе, а высоковольтные линии электропередачи, которые были построены для включения подстанции в существующую энергосистему, позволят обеспечить надежность энергоснабжения потребителей всего муниципалитета.
Дополнительная мощность послужит дальнейшему развитию экономики Калининградской области.
«Это одна из первых подстанций, построенных и введенных в эксплуатацию «Янтарьэнерго» за долгие годы. Уверен, что она обеспечит надежное электроснабжение Багратионовского района и создаст возможности для развития данной территории», - прокомментировал генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.
При возведении подстанции энергетики использовали современное высоковольтное оборудование российского производства. Так, на ПС «Нивенская» установлены два трансформатора по 16 мегавольт-ампер, изготовленные на заводе ООО «Тольяттинский трансформатор». При разработке компоновки подстанции применялись блочно-модульные конструкции (БМК) открытого распредустройства 110 кВ также отечественного производства, позволяющие сократить площадь подстанции на треть.
Для питания подстанции построили воздушную линию электропередачи 110 кВ от подстанции «Центральная» в посёлке Дорожное протяженностью 12 километров, установили 69 промежуточных многогранных и 13 анкерных решетчатых опор также российских производителей.