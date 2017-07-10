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Новости компаний

Безопасный кабель для промышленных предприятий Самарской области

Безопасный кабель для промышленных предприятий Самарской области

21 июля 2017, 15:13
Рубрика: Новости компаний
Метки: РОССКАТ, КАБЕЛЬ

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14 июля «РОССКАТ» совместно с компанией «ЭТМ» при поддержке Министерства промышленности Самарской области провели конференцию «Контрафакт на электротехническом рынке Самарской области, и как с ним бороться».



Целью мероприятия было представление предприятиям промышленности информации о проекте «Кабель без опасности», о последствиях применения контрафактной кабельной продукции и как определить качественный продукт.

РОССКАТ разъяснил отличия качественного кабеля от контрафакта и привел примеры, как визуально распознать качественный кабель.

Коллеги и партнёры, если Вас заинтересовал вопрос безопасного кабеля, специалисты компании готовы презентовать Вам информацию. Просим Вас, прислать заявку на адрес ParamonovaOV@rosskat.ru.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "РОССКАТ"
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