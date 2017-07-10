Безопасный кабель для промышленных предприятий Самарской области

14 июля «РОССКАТ» совместно с компанией «ЭТМ» при поддержке Министерства промышленности Самарской области провели конференцию «Контрафакт на электротехническом рынке Самарской области, и как с ним бороться».





Целью мероприятия было представление предприятиям промышленности информации о проекте «Кабель без опасности», о последствиях применения контрафактной кабельной продукции и как определить качественный продукт.



РОССКАТ разъяснил отличия качественного кабеля от контрафакта и привел примеры, как визуально распознать качественный кабель.



Коллеги и партнёры, если Вас заинтересовал вопрос безопасного кабеля, специалисты компании готовы презентовать Вам информацию. Просим Вас, прислать заявку на адрес ParamonovaOV@rosskat.ru.