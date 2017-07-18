Сотрудники крупных энергетических холдингов подписали меморандум о создании Ассоциации молодых энергетиков России

21 июля молодые представители крупнейших компаний энергетической отрасли подписали Меморандум, в котором заявили о намерении создать Ассоциацию молодых энергетиков России. Разработка меморандума и его подписание состоялось в рамках смены «Энергия» Международного молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса», которая проходит в Красноярском крае с 17 июля по 23 июля.



Цель создания Ассоциации, как указано в меморандуме, состоит в объединении усилий и возможностей молодых специалистов энергетических компаний и профильных учебных заведений для формирования инициатив, направленных на защиту интересов энергетической отрасли. В рамках совместной деятельности участники ассоциации планируют решать задачи популяризации профессии, формирования и продвижения законодательных инициатив, защищать интересы молодых специалистов и содействовать развитию молодежного самоуправления на энергетических предприятиях. Ассоциация должна стать площадкой для обмена опытом молодых специалистов.



Документ о создании Ассоциации подписали руководители дружин энергокомпаний «Газпром энергохолдинг», «ЕвроСибЭнерго» и «ИнтерРАО», «Красноярскнефтепродукт», «НК «Роснефть», «Россети», «Т Плюс», «Региональная тепловая компания», «Сибирская угольно-энергетическая компания», «Сибирская генерирующая компания», «Татэнерго», а также высших учебных заведений – Института нефти и газа СФУ, Казанского государственного энергетического университета. Планируется, что в будущем состав участников будет расширен.



Идея создания единой площадки для молодых энергетиков страны появилась около года назад у Совета Молодежи Сибирской генерирующей компании и была озвучена на форуме, собравшем представителей крупных энергохолдингов России.



Для обсуждения меморандума была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех компаний, присутствовавших на форуме. В течение нескольких дней группа работала над проектом меморандума, после чего участники ознакомились с проектом и внесли свои предложения. По итогам проделанной работы идея создания Ассоциации была поддержана большинством участников смены «ТИМ Бирюса».



«В форуме приняли участие представители разных компаний – генерирующих, электросетевых, нефтегазовых. Каждый хотел добавить свою проблематику в меморандум, на этой почве возникали споры и дискуссии. Но нам все-таки удалось найти компромисс. В итоги мы пришли к единому мнению, что нам, как молодым энергетикам нужно объединяться и сделать это необходимо в формате именно Ассоциации молодых энергетиков,» – рассказал о своих впечатлениях Лушников Витай, участник дружины СГК.