Поздравляем с юбилеем Эдуарда Николаевича Зуева!

на презентации проекта ЭНЕРГОСМИ (октябрь 2015 года) на совещании на выставке Cabex с Евгенией Усатовой (март 2015 года) в МЭИ с Александром Гусевым (октябрь 2015 года)

Сегодня, 23 июля – особая дата для кабельной промышленности России: 80 лет исполняется человеку, чье имя не только тесно связано с ней, но и для многих экспертов и молодых специалистов отрасли символизирует ее успешное развитие, в частности, научную область.

Исследовательская и педагогическая деятельность юбиляра – Эдуарда Николаевича Зуева – насчитывает без малого полвека!



Профессор Национального Исследовательского Университета «Московский Энергетический Институт», кандидат технических наук, ветеран труда МЭИ Эдуард Николаевич внес колоссальный вклад во многие сферы кабельной промышленности, а также в становление не одного поколения талантливых ученых, инженеров, специалистов-энергетиков. За активную педагогическую, воспитательную и общественную работу юбилярмнеоднократно отмечался благодарностями МЭИ и Минвуза СССР, награждался почётными дипломами и грамотами.



Его многочисленные научные труды и вся деятельность в целом являются образцом высокого профессионализма, любви к своему делу, ориентиром для всех нас. Кстати, немногие знают, что Эдуард Николаевич еще и потрясающий поэт, а также страстный путешественник и рассказчик. Поистине, талантливый человек талантлив во всем.



Мы гордимся и высоко ценим многолетнюю дружбу и сотрудничество с таким мэтром отрасли, непререкаемый авторитет которого воодушевляет и вдохновляет всех нас, и надеемся, что прочная нить нашего партнерства будет постоянно связывать нас и дальше.



От всей души мы поздравляем Эдуарда Николаевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, долголетия, энергичности, душевной гармонии, семейного благополучия, добра и всего наилучшего ему и его близким.



С юбилеем, маэстро!