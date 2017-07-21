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Новости портала

Поздравляем с юбилеем Эдуарда Николаевича Зуева!

Поздравляем с юбилеем Эдуарда Николаевича Зуева!

23 июля 2017, 16:12
Рубрика: Новости портала
Метки: ЗУЕВ, ruscable.ru, ЮБИЛЕЙ

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на презентации проекта ЭНЕРГОСМИ (октябрь 2015 года)

на презентации проекта ЭНЕРГОСМИ (октябрь 2015 года)

на совещании

на совещании

на выставке Cabex с Евгенией Усатовой (март 2015 года)

на выставке Cabex с Евгенией Усатовой (март 2015 года)

в МЭИ с Александром Гусевым (октябрь 2015 года)

в МЭИ с Александром Гусевым (октябрь 2015 года)

Сегодня, 23 июля – особая дата для кабельной промышленности России: 80 лет исполняется человеку, чье имя не только тесно связано с ней, но и для многих экспертов и молодых специалистов отрасли символизирует ее успешное развитие, в частности, научную область.
Исследовательская и педагогическая деятельность юбиляра – Эдуарда Николаевича Зуева – насчитывает без малого полвека!

Профессор Национального Исследовательского Университета «Московский Энергетический Институт», кандидат технических наук, ветеран труда МЭИ Эдуард Николаевич внес колоссальный вклад во многие сферы кабельной промышленности, а также в становление не одного поколения талантливых ученых, инженеров, специалистов-энергетиков. За активную педагогическую, воспитательную и общественную работу юбилярмнеоднократно отмечался благодарностями МЭИ и Минвуза СССР, награждался почётными дипломами и грамотами.

Его многочисленные научные труды и вся деятельность в целом являются образцом высокого профессионализма, любви к своему делу, ориентиром для всех нас. Кстати, немногие знают, что Эдуард Николаевич еще и потрясающий поэт, а также страстный путешественник и рассказчик. Поистине, талантливый человек талантлив во всем.

Мы гордимся и высоко ценим многолетнюю дружбу и сотрудничество с таким мэтром отрасли, непререкаемый авторитет которого воодушевляет и вдохновляет всех нас, и надеемся, что прочная нить нашего партнерства будет постоянно связывать нас и дальше.

От всей души мы поздравляем Эдуарда Николаевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, долголетия, энергичности, душевной гармонии, семейного благополучия, добра и всего наилучшего ему и его близким.

С юбилеем, маэстро!  
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