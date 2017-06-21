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Пресс-релизы

АО "ОКБМ Африкантов" приняло участие в Power-Gen Africa 2017 – 5-ой международной выставке и конференции по энергетике

АО ОКБМ Африкантов приняло участие в Power-Gen Africa 2017 – 5-ой международной выставке и конференции по энергетике

24 июля 2017, 16:28
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ОКБМ АФРИКАНТОВ

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АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) приняло участие в  Power-Gen Africa 2017 – 5-ой международной выставке и конференции по энергетике, которая проходила с 18 по 20 июля в Йоханнесбурге (ЮАР).

POWER-GEN Africa призвана стать ведущей региональной выставкой и конференцией, посвященной энергетической отрасли Африки южнее Сахары. Мероприятие ориентировано на все аспекты энергетики и объединение усилий ведущих мировых поставщиков энергетического оборудования на развитие энергетической инфраструктуры в этом динамичном регионе мира. Особое внимание уделялось спросу на электроэнергию в Африке, поскольку континент продолжает быстро развиваться, что вызывает потребность в более широком распространении и надежном снабжении электроэнергией.

В рамках выставочной части Power-Gen Africa 2017 АО «ОКБМ Африкантов» в составе объединенного стенда Госкорпорации «Росатом» представил свои разработки для оптимизированных плавучих энергоблоков (ОПЭБ). ОПЭБ – это энергетический объект в виде компактного несамоходного судна, имеющий в своем составе две энергетические установки РИТМ-200М, разработчиком которых является АО «ОКБМ Африкантов».

Стенд Росатома вызвал интерес со стороны африканских представителей, его посетила министр госпредприятий ЮАР Линн Браун.

Компания: АО "ОКБМ Африкантов"
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