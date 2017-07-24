Александр Новак: "Страны-участницы соглашения по сокращению добычи привержены выполнению своих обязательств"

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
24 июля 2017, 14:26
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью британской газете Financial Times рассказал о предстоящих переговорах в рамках Министерской встречи ОПЕК и не ОПЕК и о перспективах сотрудничества с Саудовской Аравией.
Министр отметил, что достижение стабильного уровня добычи в Нигерии и Ливии уберет с рынка неопределённость относительно их дальнейших действий. «Я считаю, что восстановление добычи до стабильного уровня должно сопровождаться присоединением этих стран к инициативе ОПЕК+», - сказал Александр Новак.
Глава российского энергетического ведомства также добавил, что страны-участницы соглашения по сокращению добычи привержены выполнению своих обязательств.
Комментируя сотрудничество с Саудовской Аравией, Александр Новак подчеркнул, что страны заинтересованы в развитии и расширении взаимодействия.
«Ведется диалог между саудовскими и российскими компаниями по проектам как в нефтяной, так и в газовой сфере», - сказал Министр. Среди наиболее перспективных областей взаимодействия Александр Новак назвал создание совместных научно-исследовательских центров по разработке и дальнейшему внедрению технологий в области нефтегазодобычи, нефтесервиса и транспортировки углеводородного сырья, а также разработка и совместное производство нефтегазового оборудования для его дальнейшего использования и продвижения на рынках третьих стран. «Обсуждаются вопросы продвижения российских нефтесервисных и буровых компаний на рынке Саудовской Аравии», - добавил Министр.