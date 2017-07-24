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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак: "Страны-участницы соглашения по сокращению добычи привержены выполнению своих обязательств"

Александр Новак: Страны-участницы соглашения по сокращению добычи привержены выполнению своих обязательств

24 июля 2017, 14:26
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью британской газете Financial Times  рассказал о предстоящих переговорах в рамках Министерской встречи ОПЕК и не ОПЕК и о перспективах сотрудничества с Саудовской Аравией.

Министр отметил, что достижение стабильного уровня добычи в Нигерии и Ливии уберет с рынка неопределённость относительно их дальнейших действий. «Я считаю, что восстановление добычи до стабильного уровня должно сопровождаться присоединением этих стран к инициативе ОПЕК+», - сказал Александр Новак.

Глава российского энергетического ведомства также добавил, что страны-участницы соглашения по сокращению добычи привержены выполнению своих обязательств.

Комментируя сотрудничество с Саудовской Аравией, Александр Новак подчеркнул, что страны заинтересованы в развитии и расширении взаимодействия.

«Ведется диалог между саудовскими и российскими компаниями по проектам как в нефтяной, так и в газовой сфере», - сказал Министр.  Среди наиболее перспективных областей взаимодействия Александр Новак назвал создание совместных научно-исследовательских центров по разработке и дальнейшему внедрению технологий в области нефтегазодобычи, нефтесервиса и транспортировки углеводородного сырья, а также разработка и совместное производство нефтегазового оборудования для его дальнейшего использования и продвижения на рынках третьих стран. «Обсуждаются  вопросы продвижения российских нефтесервисных и буровых компаний на рынке  Саудовской Аравии», - добавил Министр.

Компания: Министерство энергетики РФ
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