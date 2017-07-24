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Отраслевые новости: Россия

Арки моста в Крым собраны на 90%

Арки моста в Крым собраны на 90%

24 июля 2017, 15:14
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014

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Арки железнодорожной и автомобильной части моста через Керченский пролив собраны и снабжены необходимым оборудованием более чем на 90%, сообщает инфоцентр генерального подрядчика строительства "Крымский мост".

"Под железнодорожную часть моста собрана арка с жесткой затяжкой в виде сквозных ферм. В настоящее время идут работы по обустройству этой арки различными эксплуатационными системами. Под автодорожную часть моста собирается арка с жесткой затяжкой с ездой понизу. Готовность обеих арок составляет более 90%", — говорится в сообщении.

Обе арки собираются на технологической площадке на керченской стороне. Укрупнительная сборка арок завершена. Их оборудуют эксплуатационными элементами и защитят антикоррозийным покрытием.

Протяженность каждого арочного пролета — 227 метров. После установки на опоры они обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды. Высота арок — 45 метров. Арка будет окрашена в белый цвет и будет визуально ярче других конструкций моста.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Источник: РИА Новости

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