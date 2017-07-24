Более 20 млн рублей по исполнительным листам выплатили должники Хабаровского края энергетикам

Население Хабаровского края в счет погашения задолженности за потребленную электроэнергию в первом полугодии 2017 года оплатило по исполнительным документам 21,2 млн рублей. При этом должники, в отношении которых ПАО «ДЭК» было вынуждено обращаться в суд, обязаны были выплатить не только сумму основного долга, но и дополнительные затраты, связанные с оплатой государственной пошлины, пени и исполнительского сбора.



С начала года в производстве юристов филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт» находилось более 26 тысяч исполнительных документов в отношении потребителей-физических лиц на общую сумму 57,3 млн рублей. Свыше 17,3 тысячи из них было направлено на взыскание в банки, в которых зарегистрированы счета должников, 2,1 тысячи – в Пенсионный фонд, более 14,3 тысячи – в отделы судебных приставов Хабаровского края. Кроме того, сотрудники ПАО «ДЭК» направили исполнительные документы по месту работы должников.



В рамках соглашения о взаимодействии с начала года энергетиками и судебными приставами-исполнителями осуществлено более 300 рейдовых мероприятий, направленных на погашение задолженности за электроэнергию. Особое внимание в этом направлении уделено территориям Индустриального и Железнодорожного районов г.Хабаровска, Советско-Гаванского и Хабаровского муниципальных районов края, где проживает наибольшее количество злостных неплательщиков за потребленную электроэнергию.



В отношении должников Хабаровскэнергосбыт применяет и досудебные меры воздействия, взыскивая задолженность через рассылку долговых квитанций, уведомлений на отключения от электроснабжения, автодозвон, адресную работу с неплательщиками.



Если абоненты не возвращают долги в рамках проводимых предупредительных мероприятий, то энергокомпания производит отключения от электроснабжения квартир недобросовестных потребителей. В результате комплекса досудебных мер воздействия, претензионно-исковой работы и добровольной оплаты должниками энергоресурса удалось снизить дебиторскую задолженность прошлых лет на 385 млн руб. Полученные денежные средства Дальневосточная энергетическая компания направила на приобретение и транспортировку электроэнергии.