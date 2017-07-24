Энерговоры возместили АО "Каббалкэнерго" более 344 тысяч рублей

Анонс RusCable Insider Digest
24 июля 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
Гарантирующий поставщик электроэнергии Кабардино-Балкарии в первом полугодии взыскал с жителей многоквартирных домов, которых уличили в безучетном потреблении энергоресурса, 344,36 тыс. рублей.
По результатам рейдов и плановых проверок, проводимых сотрудниками отдела аудита АО «Каббалкэнерго» (входит в группу «Россети»), было установлено 124 факта энерговоровства. Объем выявленного безучетного потребления электроэнергии при этом составил около 178 тыс. кВт.ч или 621 тыс. рублей в денежном эквиваленте.
«Искоренить проблему энерговоровства очень сложно. В решении этого наболевшего вопроса должны действовать не только энергетики, коммунальщики и правоохранительные органы, но и законопослушные собственники квартир, которым следует уяснить, что оплата хищений происходит, прежде всего, за их счет», - заметил управляющий директор АО «Каббалкэнерго» Аслан Докшукин.
Безучетное потребление энергоресурса, а именно в обход прибора учета, при вмешательстве в его работу или его повреждении, отражается на общедомовом потреблении электроэнергии. То есть ворует один, а платят все. Кроме финансовых затрат вследствие энерговоровства законопослушные потребители страдают и от низкого качества электроснабжения, перепадов напряжения, коротких замыканий, выхода из строя бытовой техники.
Но, по мнению энергетиков, ужесточение наказаний за неправомерные действия делают энерговоровство невыгодным, попасться на хищении становится все легче, а итоговый штраф всегда будет превышать сэкономленные на воровстве деньги.