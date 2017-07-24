Германия предложила расширить санкции против России из-за турбин Siemens в Крыму

Германия предложила внести в санкционный список Евросоюза еще несколько российских компаний и физических лиц, которые связаны с поставками турбин немецкой компании Siemens в Крым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.



Один из собеседников агентства уточнил, что в санкционный список могут быть включены чиновники Министерства энергетики России и компании, которые незаконно доставили турбины Siemens в Крым. Другой источник Reuters сообщил, что вопрос о расширении санкций против России из-за турбин в Крыму страны ЕС могут обсудить в среду 26 июля.



В самом концерне не стали комментировать сообщения о возможных новых санкциях ЕС в отношении России. «Мы не комментируем спекуляции СМИ. Позиция концерна изложена в заявлении, опубликованном в пятницу»,— заявил «РИА Новости» представитель Siemens Филипп Энч.



«Не считаем возможным комментировать сообщения Reuters, которые не содержат какие-то ссылки хоть на какой-то внятный источник. Зачастую подобные сообщения потом оказывались фейковыми, поэтому не считаем возможным это комментировать»,— заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM» о том, какой будет реакция Кремля на возможное расширение санкций ЕС из-за скандала вокруг турбин.



Ранее в своем заявлении Siemens подтвердил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. Немецкий концерн предложил аннулировать контракт и заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам. Из-за скандала вокруг турбин в Siemens не исключили кадровых перестановок. При этом концерн не уйдет с рынка России, но ужесточит правила работы в стране.



Источник: Коммерсант.

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