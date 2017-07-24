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Отраслевые новости: В мире

Китай установил рекорд в солнечной энергетике — 24,4 ГВт за полгода

Китай установил рекорд в солнечной энергетике — 24,4 ГВт за полгода

24 июля 2017, 17:23
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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В Китае в первом полугодии 2017 года было введено в строй ​​24,4 ГВт мощности солнечных электростанций и домашних солнечных панелей, что стало рекордным показателем — на 9% больше по сравнению с первой половиной 2016 года, пишет CleanTechnica.

О рекордном вводе мощностей в солнечной энергетике сообщила Китайская ассоциация производителей фотоэлектрических модулей. По ее данным, на сегодняшний день общая мощность солнечной энергетики КНР достигла почти 102 ГВт.

По словам Син Итэна, представителя Национальной энергетической администрации, примерно треть новых мощностей или около 7 ГВт в первом полугодии обеспечили солнечные панели, установленные на крышах домов.

В случае, если правительство Китая продолжит стимулировать использование возобновляемых источников энергии, по итогам 2017 года ввод новых солнечных мощностей превзойдет показатели прошлого года, когда прирост составил 34 ГВт.

Источник: Хайтек.

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