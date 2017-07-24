Китай взял рекордный вес

По данным World Steel Association (WSA), в июне 2017 г. в 67 странах мира, которые подают свою статистическую информацию в эту международную организацию, было выплавлено немногим более 141,0 млн. т стали, что на 3,2% превышает показатель аналогичного месяца 2016 г. Средний уровень загрузки мощностей, по оценкам WSA, поднялся до 73,0% по сравнению с 71,7% в мае, но пока не дотягивает до апрельских 71,6%. Среднесуточная выплавка стали в июне составила 4,70 млн. т, что на 1,7% больше, чем в предыдущем месяце, но на 0,9% уступает апрельскому рекорду.



Всего в первом полугодии мировой объем выплавки стали достиг 836,0 млн. т, на 4,4% больше, чем в тот же период прошлого года. Темпы роста продолжают постепенно снижаться от месяца к месяцу.



Причем, если по итогам первого полугодия в целом Китай и страны остального мира наращивали производство стали практически с одинаковой скоростью, то июнь оказался месяцем контрастов. Китайская металлургическая промышленность вышла на новый рекорд, выдав 73,23 млн. т стали, что на 5,7% больше, чем в июне 2016 г., а вот страны остального мира в прошедшем месяце увеличили совокупный выпуск всего на 0,7%.



Вследствие этого доля Китая в мировом производстве стали (если принимать во внимание только 67 стран) достигла 51,9%, что представляет собой наивысший показатель в истории. Всего в первом полугодии китайские металлурги получили 419,75 млн. т стали, превысив показатель годичной давности на 4,4%.



Из стран остального мира наивысший прирост в июне 2017 г. продемонстрировала Южная Корея — 7,7% или 424 тыс. т по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Да и по итогам первого полугодия корейские металлурги увеличили выплавку стали на 3,7% до 34,7 млн. т.



В то же время, в Индии, которая долгое время стремительно наращивала выплавку стали, в июне 2017 г. был зафиксирован спад на 1,1% по сравнению с прошлогодним графиком — впервые за последние полтора года. Да и по итогам первого полугодия в целом темпы роста в металлургической промышленности страны уменьшились до 5,3% по сравнению с 10,7% в первом квартале.



Зато продолжают увеличивать выплавку стали ближневосточные страны — Турция, Иран и Египет. В первой половине текущего года они в совокупности нарастили объем производства почти на 3,9 млн. т по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом в Турции темпы роста составили 11,4%, в Иране — 13,7%, а в Египте — и вовсе 36,9%.



В Евросоюзе производство стали в первом полугодии 2017 г. составило 86,1 млн. т, что на 4,1% больше, чем в тот же период прошлого года. Переход к более протекционистской политике стал, как обычно бывает поначалу, благоприятным фактором для региональных металлургических компаний.



А вот в США эффект от антидемпинговых кампаний уже сошел на нет, а возобновления промышленного роста и крупных инвестиций в недвижимость, обещанных некогда нынешним президентом Дональдом Трампом, так и не случилось. Фактически национальный рынок стали поддерживает сейчас только нефтегазовая промышленность. В июне производство стали в США сократилось на 1,7% по сравнению с тем же месяцем 2016 г., а по итогам первого полугодия в целом рост составил только 1,3%.



Не порадовали в июне и российские металлурги. Объем выплавки стали в прошедшем месяце упал на 8,0% по сравнению с уровнем годичной давности, а темпы роста за полугодие сократились до 0,8%. Всего за шесть месяцев было выплавлено 35,34 млн. т стали.



Украинская металлургическая отрасль в июне смогла лишь сократить отставание от прошлогоднего графика до 13%. В первом полугодии в целом объем производства составил 10,5 млн. т, на 15,4% меньше, чем годом ранее.



Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

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