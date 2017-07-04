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Команда "Севкабель" успешно выступила на чемпионате по Мини-футболу

Команда по мини-футболу "Севкабель" завоевала 1 место в "Серебряном плей-офф". При этом, лучшим игроком турнира, организаторами был выбран работник "Севкабель" -  Андрей Алексеевич Юдин, волочильщик проволоки 4 разряда, а болельщики "Севкабель" были отдельно удостоены награды как лучшая группа поддержки.

Благотворительный турнир по мини-футболу между крупнейшими компаниями Санкт-Петербурга прошел при поддержке "Росглавспорт", Комитета по физической культуре и спорту а так же благотворительного фонда Александра Кержакова "Звезды детям".

Компания: ГК "Севкабель"
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