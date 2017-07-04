Команда "Севкабель" успешно выступила на чемпионате по Мини-футболу

Анонс RusCable Insider Digest
24 июля 2017, 15:40
Рубрика: Новости компаний
Метки: СЕВКАБЕЛЬ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Команда по мини-футболу "Севкабель" завоевала 1 место в "Серебряном плей-офф". При этом, лучшим игроком турнира, организаторами был выбран работник "Севкабель" - Андрей Алексеевич Юдин, волочильщик проволоки 4 разряда, а болельщики "Севкабель" были отдельно удостоены награды как лучшая группа поддержки.
Благотворительный турнир по мини-футболу между крупнейшими компаниями Санкт-Петербурга прошел при поддержке "Росглавспорт", Комитета по физической культуре и спорту а так же благотворительного фонда Александра Кержакова "Звезды детям".