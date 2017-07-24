Лучшим мастером участка АО "Карачаево-Черкесскэнерго" в июне стала Раиса Кожемякина из Зеленчукского районного ЭСО

В АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу «Россети») подвели итоги очередного этапа конкурса «Лучший контролер», инициированного МРСК Северного Кавказа.



По итогам июня лучшие результаты работы показало Зеленчукское районное энергосбытовое отделение, а лучшим мастером участка в ЭСО признана Раиса Кожемякина.



Раиса Петровна трудится в АО «Карачаево-Черкесскэнерго» уже 27 лет. В 1992 году она пришла в Зеленчукский РЭС техником по документации, а когда в 2006 году произошло разделение энергопредприятия по сферам деятельности – на сетевой филиал и энергосбытовую организацию – была переведена в Зеленчукское ЭСО мастером участка.



Начальник районного энергосбытового отделения Азрет Узденов характеризует Раису Петровну как очень грамотного, принципиального, ответственного, требовательного к себе и другим сотрудника, бесконечно преданного своей работе.



«Раиса Петровна обслуживает потребителей двух самых больших населенных пунктов района – станицы Кардоникской и аула Кызыл-Октябрь, - рассказывает о мастере Кожемякиной Азрет Узденов, - Она умеет прекрасно находить общий язык с абонентами».



Раиса Кожемякина, по словам руководителя, настоящий дипломат, поэтому ей удается убеждать вовремя платить за электроэнергию даже самых недобросовестных абонентов. Профессиональная интуиция позволяет безошибочно предвидеть сложные ситуации и планировать работу так, чтобы избежать серьезных проблем. Вместе с тем она отличается чуткостью и сердечностью и всегда входит в положение должников, если они действительно оказались в сложной жизненной ситуации и им требуется рассрочка платежа.



Работа в Зеленчукском ЭСО построена так, что найти сотрудников в кабинетах в течение рабочего дня очень сложно. Двенадцать населенных пунктов, которые обслуживает энергосбытовое отделение, разбросаны по району – находятся в разных ущельях. Так что помимо двух мастеров участка с потребителями на местах постоянно находятся и заместитель начальника ЭСО, и инспектор, и водитель, а при необходимости – и работницы абонентского отдела и бухгалтерии. Сам начальник энергосбытового отделения часто выезжает в населенные пункты, на предприятия – туда, где его авторитетного участия требует ситуация.



«Мои сотрудники знают каждую улицу, каждый переулок, каждый двор, каждого домовладельца, каждого предпринимателя и фермера. Те, в свою очередь, знают нас. Многие встречают с улыбкой. Хотя, конечно, абоненты бывают разные, и ситуации бывают разные. Тем не менее, высокопрофессиональный коллектив ЭСО при поддержке руководства и специалистов АО «Карчаево-Черкесскэнерго», на мой взгляд, безупречно выполняет свою работу и старается решить любую сложную проблему, - отмечает Азрет Османович. - Также мы всегда находим понимание и поддержку у районных органов власти. К тому же у нас прекрасно налажено взаимодействие с Зеленчукским РЭС – и с руководством, и с коллективом. Мы все живем на одном дыхании – и сотрудники ЭСО, и сотрудники РЭС. Мы делаем общее дело. Можно сказать, мы – одна семья».



Видимо, в этом взаимодействии и партнерстве и есть секрет успешной работы Зеленчукского районного энергосбытового отделения. По итогам июня план реализации электроэнергии абонентам выполнен на 132,3%. Показатель реализации электроэнергии за II квартал текущего года – 118,2%. По итогам работы в первом полугодии 2017 года Зеленчукское ЭСО перевыполнило план на 2,5 млн руб. Кроме того что полностью собраны денежные средства за отпущенную потребителям электроэнергию, сотрудникам ЭСО удалось добиться погашения ранее образовавшейся дебиторской задолженности бюджетозависимых организаций и населения.