"Россети" провели совещание руководителей подразделений по управлению и развитию персонала

В Калининграде прошло очередное совещание руководителей подразделений по управлению персоналом и организационному проектированию дочерних структур компании "Россети".



Данное мероприятие, проводимое в целях подведения итогов деятельности за отчетный период, является традиционным и проводится в формате оценки достижения показателей, установленных кадровой и социальной политикой группы «Россети», обсуждения проблемных и актуальных вопросов в области работы с кадрами, представления компаниями лучших практик в области управления персоналом и организационного проектирования, постановки задач на следующие периоды.



Подобные встречи проводятся ежеквартально – очно по итогам полугодия и года в различных регионах присутствия дочерних структур компании «Россети», в формате видеоконференций – по итогам первого и третьего кварталов.



Июльское совещание состоялось при организационной и методической поддержке Объединения РаЭл, представляющего интересы компаний электросетевого комплекса в рамках социального партнёрства и являющегося базовой структурой Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике.



Первый день совещания, прошедшего под председательством заместителя генерального директора – руководителя Аппарата компании «Россети» Николая Варламова, был посвящён результатам работы кадровых подразделений и выполнению ими задач по реализации кадровой и социальной политики на 2017 год.



В качестве основных результатов деятельности были отмечены – усиление контроля за уровнем обеспеченности персоналом, как одним из условий выдачи паспорта надежности компаниям, качественное улучшение работы с трудовыми коллективами и снижение числа обращений работников в ряде компаний, повышение большинством компаний уровня средней заработной платы производственного персонала до заданного уровня, выход на новый уровень взаимодействия с образовательными организациями и работы со студентами.



Во время состоявшейся дискуссии было отмечено, что для большинства дочерних структур «Россетей» наиболее сложной задачей остается укомплектование трудодефицитных, удаленных районов филиалов производственным персоналом с профессиональным образованием и удержание квалифицированных кадров.



По словам Николая Варламова, прежде всего конкурентоспособный уровень дохода производственного персонала, а также реализация адресных программ социальной направленности, позволят компаниям группы решить проблему привлечения и удержания лучших специалистов.



Руководители кадровых подразделений дочерних компаний также представили доклады об опыте организации предупредительной работы по снижению уровня социальной напряженности среди персонала, реализации программ ротации персонала и работы с кадровыми резервами в компании.



При подведении итогов директором департамента кадровой политики и организационного развития компании «Россети» Дмитрием Чевкиным, а также руководителями управлений департамента были обозначены приоритеты на второе полугодие 2017 года при выполнении задач Кадровой и социальной политики.



Второй день работы был посвящён реализации корпоративного проекта по оценке персонала компаний группы «Россети». Представители компании «Экопси Консалтинг» осветили ключевые аспекты проведения оценки персонала в рамках обучающего семинара.