Счетчики просветят рентгеном. На юге России энергетики нашли новый способ для борьбы с кражами электричества

С помощью портативного рентгена специалисты "просвечивают" электросчетчики, чтобы увидеть изменения в конструкции, с помощью которых воруют энергию. Только с начала года на юге России энергетики выявили свыше 153 миллионов киловатт-часов неучтенного потребления электроэнергии. Для сравнения - столько электричества потребляет вся Ростовская область за одну неделю. Рекордсменом по кражам электроэнергии стала Астраханская область - 43 миллиона киловатт-часов.



Недобросовестные граждане по старинке используют и магниты, и набросы, но это все выявляется очень быстро. Повреждение магнитной пломбы или небаланс в сети покажут, в каком месте "утекают" киловатты. Но порой электроэнергию воруют в промышленных масштабах. Так, в Новочеркасске предприниматель не поленился и оборудовал качественное, но незаконное подключение к подземной кабельной линии. В Волгоградской области был обнаружен наброс на воздушную линию электропередачи, ведущий к дому. Местные "кулибины" подключились к фазе, а нулевой провод провели от заземления прямо у себя в огороде. Только благодаря счастливой случайности ни нарушители, ни их дети не пострадали от удара током.



Желая снизить платежи, неплательщики переделывают электросчетчики и вносят туда различные изменения. Обнаружить такие "жучки" сложно. Однако в Астраханской области энергетики недавно приобрели рентгенотелевизионную установку, которая позволяет просмотреть внутреннее содержимое электросчетчика, без вскрытия оболочки или упаковки. Подобные аппараты, кстати, используют службы безопасности при досмотре багажа в аэропортах и железнодорожных вокзалах.



Стоит такой прибор более 700 тысяч рублей, но энергетики уверены - "овчинка стоит выделки". До последнего времени выявление счетчиков со встроенными микросхемами для воровства было сложным процессом. Специалистам приходилось устанавливать контрольные приборы учета, проводить экспертизы электросчетчиков на заводе-изготовителе. Теперь, с помощью рентгенотелевизионной установки, факт вмешательства во внутреннюю схему можно определить за считаные минуты. Энергетики уже провели около четырех тысяч проверок и выявили 16 электросчетчиков со следами вмешательств. Кроме того, во время проверок на электросчетчики астраханцев было установлено около 30 тысяч антимагнитных пломб.



Однако обвинять жителей Астраханской области в тотальном воровстве не стоит, так как часто они становятся жертвами недобросовестных фирм, которые самостоятельно инициируют замену приборов учета среди населения. Не обладая полномочиями, они снимают контрольные пломбы, и потребитель электричества при первой же проверке переходит в категорию расхитителей киловатт. А все показания счетчика, даже если человек исправно платил за электричество, сразу приплюсуют к неучтенке и ему придется возмещать ущерб энергосбытовой компании. Причем пострадавшему очень сложно призвать фирму к ответу, так как документы составляются таким образом, что вся ответственность ложится на обладателя электросчетчика. Жертвами подобной схемы только в Астрахани оказались более 200 человек.