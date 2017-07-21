Студотряд "Энергетик-1" проходит практику на объектах Тульских электрических сетей

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
24 июля 2017, 17:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Трудовой семестр студенческого отряда «Энергетик – 1» проходит на объектах филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» в зоне ответственности производственного отделения «Тульские электрические сети».
Часть студотряда «Энергетик-1» - десять бойцов под руководством опытных наставников работают в Ленинском районе электрических сетей. Студенты обучаются на практике и помогают энергетикам в выполнении различных подготовительных работ по капитальному ремонту оборудования, а также строительству инфраструктуры для технологического присоединения новых потребителей.
Еще пять студотрядовцев трудятся в службе подстанций Тульских электрических сетей. По словам начальника службы Олега Панова, в настоящее время ребята перенимают у работников службы опыт проведения работ по капитальному ремонту оборудования подстанции 35/10 кВ «Иваньково». Наставники знакомят студентов с правилами производственной и пожарной безопасности, принципами проведения оперативного обслуживания подстанции и ведением технической документации.
Напомним, что трудовой семестр для студенческого отряда «Энергетик-1», в состав которого входят 15 учащихся 1-3 курсов Тульского государственного университета, обучающихся по специальности «Электроснабжение», завершится 15 августа текущего года.