Тамбовэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
24 июля 2017, 14:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» проводит системную работу по повышению надежности электроснабжения потребителей Тамбовской области. Важное место в ней отводится техническим мероприятиям, в том числе - замене ответвлений вводов, ведущих от ЛЭП к домовладениям, с применением самонесущего изолированного провода (СИП).
В первом полугодии 2017 года специалисты Тамбовэнерго заменили более тысячи вводов общей протяженностью более 26 километров. В первую очередь работы велись на наиболее энергоемких и проблемных участках, в том числе там, где были зафиксированы обращения потребителей по поводу качества электроэнергии.
Благодаря наличию изоляции, провод СИП обладает гораздо более высокой прочностью и стойкостью по сравнению с обычным проводом. Его применение на вводах в домовладения позволяет исключить несанкционированное подсоединение с целью энерговоровства: как показывает практика, большинство случаев попыток хищений предпринимается именно на этих участках линий. Кроме того, использование провода СИП позволяет предотвратить обрывы из-за налипания и намерзания снега и льда и исключить случаи электротравматизма.
Во втором полугодии 2017 года энергетики планируют заменить около 2,5 тысяч вводов с применением провода СИП.