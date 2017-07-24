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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тамбовэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей

Тамбовэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей

24 июля 2017, 14:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» проводит системную работу по повышению надежности электроснабжения потребителей Тамбовской области. Важное место в ней отводится техническим мероприятиям, в том числе - замене ответвлений вводов, ведущих от ЛЭП к домовладениям, с применением самонесущего изолированного провода (СИП).

В первом полугодии 2017 года специалисты Тамбовэнерго заменили более тысячи вводов общей протяженностью более 26 километров. В первую очередь работы  велись на наиболее энергоемких и проблемных участках, в том числе там, где были зафиксированы обращения потребителей по поводу качества электроэнергии.

Благодаря наличию изоляции, провод СИП обладает гораздо более высокой прочностью и стойкостью по сравнению с обычным проводом. Его применение на вводах в домовладения позволяет исключить несанкционированное подсоединение с целью энерговоровства: как показывает практика, большинство случаев попыток хищений предпринимается именно на этих участках линий.  Кроме того, использование провода СИП позволяет предотвратить обрывы из-за налипания и намерзания снега и льда и исключить случаи электротравматизма.

Во втором полугодии 2017 года энергетики планируют заменить около  2,5 тысяч вводов с применением провода СИП.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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