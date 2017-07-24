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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Торгово-промышленная палата РФ поддержала антикоррупционную политику МРСК Центра

Торгово-промышленная палата РФ поддержала антикоррупционную политику МРСК Центра

24 июля 2017, 15:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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В адрес заместителя генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Центра» Виктории Никифоровой поступило письмо от вице-президента Торгово-промышленной палата Российской Федерации (ТПП РФ) Елены Дыбовой. Представитель руководства общероссийского объединения предпринимателей сообщает о результатах рассмотрения представленной сетевой компанией Декларации о соблюдении Антикоррупционной хартии Российского бизнеса.

Как подчеркивает вице-президент ТПП РФ, организация поддерживает антикоррупционный курс МРСК Центра, напоминая при этом о необходимости продолжения комплексной работы по формированию культуры «нулевой толерантности коррупции».

Антикоррупционная хартия Российского бизнеса (далее Хартия) была подписана 20 сентября 2012 года четырьмя крупнейшими бизнес-союзами России: Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» на ХI Инвестиционном форуме в Сочи при участии Председателя Правительства РФ Дмитрий Медведева. Цель документа – активное содействие добровольному внедрению российскими компаниями специальных антикоррупционных программ, предусматривающих процедуры внутреннего контроля, отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры. Организации, включенные в ее реестр, регулярно предоставляют декларации о реализации положений Хартии.

В сентябре 2014 года к Хартии присоединилось ПАО «Россети». Инициатором этого решения выступила Виктория Никифорова, которая, являясь в 2013-2016 гг. директором Департамента корпоративных и антикоррупционных комплаенс процедур группы компаний, организовала и провела работу по совершенствованию и развитию антикоррупционной политики в ПАО «Россети» и его ДЗО. В рамках авторитетной площадки организаций-участников Хартии «Россети» получили дополнительные возможности участвовать в коллективных инициативах по профилактике и противодействию коррупции,

МРСК Центра, также по инициативе Виктории Никифоровой, присоединилась к Хартии в мае 2015 года. Таким образом, компания публично подтвердила готовность к реализации мер по профилактике и противодействию коррупции, созданию условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях.

«В рамках реализации «дорожной карты» Антикоррупционной хартии Российского бизнеса МРСК Центра подтвердила свое соответствие самым высоким международным стандартам в сфере антикоррупционной деятельности, готовность и способность четко следовать и качественно исполнять Национальную стратегию и Национальный план противодействия коррупции, эффективно реализовывать Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». Компания плодотворно и конструктивно взаимодействует с органами государственной власти и правоохранительными органами, с бизнес-сообществом, с научно-исследовательскими организациями, в том числе в части подготовки предложений по внесению изменений в действующее антикоррупционное законодательство, обмена опытом по реализации собственных разработок в данной сфере», - отмечает заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти и антикоррупционной деятельности ПАО "МРСК Центра" Виктория Никифорова.

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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