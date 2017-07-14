"Ульяновские распределительные сети" присоединяют к сетям новых потребителей

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24 июля 2017, 16:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В 1 полугодии 2017 года сотрудниками филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Ульяновские распределительные сети» осуществлено 440 технологических присоединений объектов потребителей с суммарной мощностью 8460,2 кВт. Большинство присоединенных объектов - это частные жилые дома, в том числе в застраивающейся пригородной зоне и самых отдаленных населенных пунктах.
Новыми потребителями филиала стали 345 физических и 95 юридических лиц, в числе которых социально значимые и экономически важные для региона объекты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Среди объектов, присоединенных к электросетям филиала в этом году — фельдшерско-акушерские пункты в с.Петровское Чердаклинского района, п.Гимово Майнского района и ст.Рябина Радищевского района, фермерские хозяйства в Теренгульском и Сурском районах, база отдыха «Березовая роща» и аквапарк «Улёт» в городе Ульяновске, нефтяные скважины Мелекесского района, а также садовые товарищества в Старомайнском и Ульяновском районах.
Деятельность филиала «Ульяновские РС» по технологическому присоединению к сетям новых потребителей является одним из приоритетных направлений и способствует социально-экономическому развитию Ульяновской области. За 6 месяцев 2017 года на присоединение к электросетям в «Ульяновские РС» поступило 895 заявок (суммарная мощность — 48937 кВт), заключен 721 договор (мощность — 18275,81 кВт). В течение следующего года планируется произвести подключение следующих крупных объектов — завод крупнопанельного домостроения ООО «Финанс-плюс» Сенгилеевского района, завод по производству силикатных кирпичей ООО «Силикат» Новоспасского района, завод по производству цемента ООО «Конч цемент Волга» Тереньгульского района, микрорайон жилой застройки в с.Луговое города Ульяновска.