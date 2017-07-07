В 350 тысяч рублей убытка обошлось бездоговорное потребление электроэнергии владельцу магазина в Белгородском районе

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24 июля 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Всю сумму причиненного ущерба филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» вернул через суд.
Факт незаконного присоединения энергопринимающих устройств бизнесмена к электросетям был выявлен бригадой энергетиков в результате проверки магазина, расположенного в поселке Октябрьский Белгородского района. После принудительного ограничения подачи электроэнергии часть электроприборов и освещение продолжили функционировать, что наглядно свидетельствовало о подключении к вводному кабелю в обход счетчика.
Стоимость бездоговорного потребления была рассчитана согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 года №442, исходя из пропускной способности кабеля, и составила порядка 350 рублей. На владельца составили акт о неучтенном потреблении электроэнергии. По факту возмещения ущерба филиал обратился в суд, который и удовлетворил требования истца в полном объеме.
Необходимо отметить, что это далеко не первый факт хищения электроэнергии со стороны представителей малого бизнеса. Аналогичные нарушения действующего законодательства в сфере потребления энергоресурсов в июне были выявлены в Белгородском и Корочанском районах области. Акты о безучетном потреблении электроэнергии составлены в отношении владельцев и сотрудников продуктовых магазинов в селах Никольское и Алексеевка, которые умышленно искажали данные об объемах потребленной электроэнергии.
Напомним, бездоговорное и безучетное потребление электричества относятся к наиболее распространённым способам хищения электроэнергии. Первое выражается в несанкционированном подключении к сетям, второе — во вмешательстве в работу или конструкцию приборов учета. С начала года в регионе выявлено нарушений на 9,8 млн кВтч электроэнергии, основной объем приходится на малый бизнес.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» напоминает, что в случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.