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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Ивэнерго подведены итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие

В Ивэнерго подведены итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие

24 июля 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 6 месяцев 2017 года. Ряд ключевых мероприятий энергетики выполнили с превышением плановых показателей.

С января по июнь 2017 года включительно энергетики отремонтировали в районах Ивановской области 936 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжения. В распределительных сетях 0,4-6-10 кВ был выполнен ремонт 288 трансформаторных подстанций (ТП), произведена заменена 431 опоры ВЛ и 2 396 изоляторов.

Осуществлен комплексный ремонт 8 подстанций 35-110 кВ: «Стройиндустрия», «Дунилово», «Дубакино», «Хотимль», «Осановец», «Воскресенское», «Ново-Леушино», «СиМ-1». Выполненные работы направлены на обеспечение надежного электроснабжения жителей, объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов, а также промышленных предприятий Ивановского, Шуйского, Савинского, Южского, Гаврилово-Посадского, Лежневского и Тейковского районов.

На других подстанциях 35-110 кВ специалисты филиала «Ивэнерго» произвели ремонт 151 выключателя, 91 разъединителя, заменили 102 опорно-стрежневых изолятора.

До конца года в планах энергетиков ивановского филиала МРСК Центра и Приволжья закончить комплексный ремонт еще 11 подстанций 35-110 кВ, отремонтировать более 1 160 км ВЛ 0,4 -110 кВ и 306 ТП 6-10/0,4 кВ.

Напомним, реализация мероприятий ремонтной программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию оборудования в период нестабильных погодных условий, низких температур и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго"
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