19,4 тыс. интеллектуальных счетчиков установят астраханским потребителям МРСК Юга в рамках энергосервисного контракта

В астраханском филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») заключен первый энергосервисный контракт по снижению непроизводственных потерь электроэнергии. Контрактом предусмотрено снижение технологического расхода потерь электроэнергии на 276,6 млн.кВт*ч за период 2017-2022 годы. Этот механизм позволяет организовать учет электроэнергии в районах с высоким уровнем потерь за счет нетарифных источников финансирования, снижая тем самым операционные расходы компании.



Исполнитель энергосервисного контракта обязуется на вверенных участках электрических сетей свести к нулю потери электроэнергии и организовать автоматический сбор показаний при помощи автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Для этого он установит современные счетчики у 19,4 тыс. потребителей в четырех районах Астраханской области, которые характеризуются высоким уровнем потерь в сети, а попросту говоря – в очагах хищений электроэнергии. Это Заболдинский, Черноярский, Володарский, Ахтубинский районы электрических сетей (РЭС).



Сам счетчик устанавливается на границе балансовой принадлежности -на вводном проводе к домовладению абонента. У потребителя остается только дисплей с текущими показаниями расхода электроэнергии. Интеллектуальная система учета интегрирована в программное обеспечение энергокомпании и сама передает данные в режиме реального времени. Потребитель лишается возможности воздействия на работу прибора, энергетикам для снятия показаний не нужно больше осуществлять обходы потребителей и преодолевать сопротивление по предоставлению данных. Кроме того, такой способ организации учета показаний потребителей снимет все разногласия по объемам потребленной электроэнергии между сетевыми и сбытовыми компаниями. Счетчики также имеют возможность дистанционного отключения абонента в случае неоплаты электроэнергии или попытках вмешательства в прибор учета.



Особенность такой формы взаимодействия в том, что МРСК Юга не несет затраты. Оплата работ подрядчика будет зависеть от экономии, которая сформируется за счет снижения потерь.



Первое поступление данных с интеллектуальных счетчиков в АСКУЭ ожидается уже в сентябре текущего года.