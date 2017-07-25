BHP модернизирует медеплавильный завод на комбинате Olympic Dam

Анонс RusCable Insider Digest
25 июля 2017, 13:40
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ
Австралийская горнодобывающая компания BHP объявила, что инвестирует A$350 млн. ($273 млн.) в модернизацию плавильного завода на своем медном руднике Olympic Dam в штате Южная Австралия.
Модернизация будет происходить в рамках кампании по капитальному ремонту, которая стартует в августе текущего года и продлится порядка 3,5 месяцев.
Проект предусматривает обновление инфраструктуры, реконструкцию печи для обжига во взвешенном состоянии, демонтаж старой электрошлаковой печи и установку новой, замену электростатического пылеуловителя.
Реконструкция плавильного производства на Olympic Dam представляет собой часть более широкомасштабного проекта по расширению производительности рудника, сообщает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».