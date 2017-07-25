 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

BHP модернизирует медеплавильный завод на комбинате Olympic Dam

BHP модернизирует медеплавильный завод на комбинате Olympic Dam

25 июля 2017, 13:40
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ

Обсудить на форуме

215 просмотров

Австралийская горнодобывающая компания BHP объявила, что инвестирует A$350 млн. ($273 млн.) в модернизацию плавильного завода на своем медном руднике Olympic Dam в штате Южная Австралия.

Модернизация будет происходить в рамках кампании по капитальному ремонту, которая стартует в августе текущего года и продлится порядка 3,5 месяцев.

Проект предусматривает обновление инфраструктуры, реконструкцию печи для обжига во взвешенном состоянии, демонтаж старой электрошлаковой печи и установку новой, замену электростатического пылеуловителя.

Реконструкция плавильного производства на Olympic Dam представляет собой часть более широкомасштабного проекта по расширению производительности рудника, сообщает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!