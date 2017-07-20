Более половины осветительных устройств в "Тюменьэнерго" заменены на светодиодные

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
25 июля 2017, 17:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
В «Тюменьэнерго» завершены монтажные работы в рамках второго этапа проекта по модернизации систем освещения объектов компании, который реализуется в форме энергосервисных контрактов. На 27 объектах компании – административных корпусах, ремонтно-производственных базах и подстанциях – установлено 6 144 светодиодных светильника.
Всего с конца 2015 года и до настоящего времени на подстанциях и зданиях производственно-хозяйственного назначения в филиалах «Тюменьэнерго» в два этапа установлено 9 634 светодиодных светильника, которыми заменили устаревшие: с ртутными дуговыми, кварцево-галогенными и люминесцентными лампами и лампами накаливания. В ходе второго этапа – в 4 квартале 2016 и начале 2017 года – модернизация освещения проводилась в филиалах Ноябрьские, Северные, Нижневартовские, Нефтеюганские электрические сети и в Тюменских распределительных сетях.
Для реализации проекта заключено пять энергосервисных контрактов. По состоянию на апрель 2017 года достигнута экономия энергоресурсов в 1,5 млн киловатт-часов или 5,5 млн рублей в денежном выражении. В целом за время проекта к 2021 году предполагается получить экономию в 13,6 млн киловатт-часов или 54,1 млн рублей.
«Реализация проекта позволила снизить потребление электроэнергии на освещение объектов более чем на 65% и увеличить долю светодиодных светильников в «Тюменьэнерго» до 51% от общего объема используемых осветительных устройств. Таким образом, мы опережаем выполнение требований Правительства Российской Федерации о достижении данного показателя в 2019 году», – отметил заместитель начальника отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности АО «Тюменьэнерго» Владимир Васильев.