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Отраслевые новости: В мире

Британия делает ставку на домашние батареи

Британия делает ставку на домашние батареи

25 июля 2017, 17:45
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА

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Правительство Великобритании представило планы по созданию более гибкой энергетической системы, в которой основное место отведено аккумуляторам и возобновляемой энергии. На финансирование систем хранения энергии государство выделит £246 млн. Всего в проекте перечислено 29 изменений, которые будут введены в ближайшие 18 месяцев.

Как заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грэг Кларк, интеллектуальная сеть радикально снизит счета для граждан страны. «Энергия, которую мы добывали последние 100 лет, очень дорогая и наносит вред окружающей среде. Но сейчас у нас есть возможность построить мир, в котором много чистой энергии», — сказал он.

Снижение цен на электричество станет возможно, по планам министра, благодаря системе хранения энергии, которая в случае необходимости будет поступать в сеть. При этом экономическая выгода распространится на все слои населения, включая малоимущих.

За последнее десятилетие объем возобновляемой энергии в Британии вырос с нуля до более чем четверти потребностей страны. Эта тенденция, по оценкам специалистов, продолжится вместе с падением цен и отказом от государственных субсидий. Но нестабильность выработки солнечной или ветровой энергии означает, что местные и национальные энергосети нуждаются в более гибкой системе.

Финансирование в размере £246 млн будет направлено на исследования, £45 млн из них будут использоваться для создания государственного института, в котором представители различных университетов страны станут разрабатывать технологии хранения энергии. «Их работа буквально станет топливом для транспортной и энергетической революции, которую уже возглавляет Великобритания», — сказал Кларк.

По прогнозам Ofgem, регулятора газового рынка и электроэнергии в Великобритании, технология, позволяющая выровнять пиковые нагрузки и избежать затрат на укрепление энергетических сетей позволит к 2050 году сэкономить потребителям от £17 до £40 млрд.

Источник: Хайтек.

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