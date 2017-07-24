Долги неплательщиков не должны ложиться на плечи добросовестных потребителей!

В последние месяцы в регионах операционной деятельности ПАО «МРСК Центра» неоднократно имели место прецеденты, когда филиалы компании на основании заявок энергосбытовых организаций (гарантирующих поставщиков) осуществляли ограничение режима потребления электрической энергии крупных неплательщиков. Таким образом, сетевые предприятия исполняли требования, установленные федеральными нормативно-правовыми актами.



Согласно Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 442 от 04.05.2012, сетевая организация обязана ввести ограничение режима потребления электрической энергии потребителей при неисполнении обязательств по оплате электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения.



Так, филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» в марте 2017 года по заявке гарантирующего поставщика (ГП) АО «Белгородэнергосбыт» был ограничен режим энергопотребления объектов МУП «Водоканал» Старооскольского городского округа, задолженность за потребленную электроэнергию которого перед ГП составила более 33 млн. руб. После оплаты долга режим был восстановлен. В апреле того же года по заявке АО «Белгородэнергосбыт» было введено ограничение режима потребления электроэнергии объектов, питающих троллейбусные маршруты потребителя МУП «Городской пассажирский транспорт» в Белгороде, чья задолженность составила более 43 млн. руб. Данная мера действует до настоящего времени.



В этот же период филиал «Курскэнерго» производил ограничение режима потребления электроэнергии объектов предприятий легкой промышленности региона - ОАО «Технотекс» и ООО «АПЗ-20», а также вводил частичное ограничение ООО «Фабрика нетканных материалов». Основанием во всех случаях служила заявка гарантирующего поставщика Курской области АО «АтомЭнергоСбыт» в лице обособленного подразделения «КурскАтомЭнергоСбыт».



Филиалом «Ярэнерго» в мае-июне 2017 года в соответствии с заявкой гарантирующего поставщика - ПАО «ТНС энерго Ярославль» - введены ограничения режима энергопотребления объектов ряда муниципальных предприятий: МУП «Октябрьское жилищно-коммунальное хозяйство», МУП РМР ЯО «Коммунальные системы», МУП «Октябрь-ЖКХ», МУП «ЖКХ Бурмакино». Данные организации имеют просроченную задолженность перед ПАО «ТНС энерго Ярославль» в размере 22 млн.руб. К настоящему времени ограничение со стороны гарантирующего поставщика не отменено.



В мае-июне 2017 года филиал «Тверьэнерго» по заявке гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт» в лице обособленного подразделения ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» в связи с неисполнением обязательств по оплате потребленной электроэнергии вводил полное ограничение режима потребления электроэнергии объектов АО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» и производителя древесных топливных гранул ООО «МЭРИ ФОКС МАКС», задолженность которых перед ГП составляла 10,8 млн рублей и 3,6 млн рублей соответственно. После погашение долга предприятиями их энергоснабжение было восстановлено.



26 июня филиал «Костромаэнерго» по заявке гарантирующего поставщика в регионе ПАО «Костромская сбытовая компания» на несколько часов ограничивал электроснабжение одного из крупнейших в регионе гостиничных комплексов «Волга» ООО «Ритейл». Оно было возобновлено после погашения задолженности.



Подобные прецеденты имели место и в других регионах операционной ответственности ПАО «МРСК Центра».



ПАО «МРСК Центра» напоминает, что ограничение режима потребления электрической энергии потребителей-неплательщиков, является вынужденной мерой, направленной на недопущение оплаты долгов предприятий-неплательщиков, добросовестными потребителями электроэнергии. И просит относиться с пониманием к возможным временным неудобствам, связанным с невозможностью использования услуг предприятий-неплательщиков.



ПАО «МРСК Центра» намерено и в дальнейшем строго следовать нормам действующего законодательства Российской Федерации, определяющим механизмы воздействия на потребителей электрической энергии, не исполняющих свои договорные обязательства.