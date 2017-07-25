Энергетики и министр транспорта, энергетики и связи РД Сайгидпаша Умаханов обсудили уровень оплаты энергоресурсов

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25 июля 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В совещании в министерстве транспорта, энергетики и связи РД, посвященному оплате за электроэнергию и реализации планов по развитию топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан, принял участие управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Магди Гитинов. Вел мероприятие министр Сайгидпаша Умаханов.
Обсуждены вопросы взаимодействия профильных министерств и ведомств, сбытовой и сетевой компании региона, ситуация с платежами в электросетевом комплексе Республики Дагестан, а также реализация задач, поставленных перед межведомственной рабочей группой по топливно-энергетическому комплексу Республики Дагестан.
Руководитель ПАО «ДЭСК» проинформировал присутствующих о комплексе мер, реализуемых для увеличения оплаты за поставленный энергоресурс и сокращения дебиторской задолженности перед дагестанским гарантпоставщиком. Так, в частности, уровень оплаты электроэнергии конечными потребителями розничного рынка в Республике Дагестан по итогам 6 месяцев года составил 79 %, за первое полугодие 2016 года – 80%. Наблюдается положительная динамика в расчетах по конечным потребителям: оплата за первое полугодие 2017 г. – 2 млрд 982,5 млн руб. (на 185,9 млн руб. выше, чем за 6 месяцев 2016 г.).
Отмечено, что уровень оплаты предприятий ЖКХ республики составил 34%, предприятий, финансируемых из федерального бюджета, - 76%, республиканского бюджета – 93%, местного бюджета – 100%.
Оплата населения за первое полугодие составила 1 млрд 340,9 млн руб., что на 122,6 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Министр транспорта, энергетики и связи РД Сайгидпаша Умаханов заслушал доклады все заинтересованных сторон и профильных служб. После обмена мнениями был принят ряд решений, в числе которых проведение расширенного совещания с участием представителей правоохранительных органов, ресурсоснабжающих организаций по вопросу сокращения задолженности за поставленную электроэнергию в сфере ЖКХ.
В завершении мероприятия министр особо подчеркнул необходимость взаимодействия с энергоснабжающими организациями, отметил важность работы с муниципальными образованиями, не обеспечивающими текущие платежи в полном объеме.