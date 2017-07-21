ГК IEK представляет: Компактный счетчик электрической энергии STAR на электромонтажную панель

Группа компаний IEK продолжает расширение ассортимента многотарифных счетчиков электроэнергии серии STAR для сферы строительства и ЖКХ и выводит на рынок новую компактную модель трехфазного счетчика в корпусе на электромонтажную панель.

Многотарифные трехфазные счетчики электрической энергии STAR 304/1 С4 непосредственного и косвенного включения выпускаются в России, на собственном производстве ГК IEK в Тульской области.

Предназначены для учета активной электрической энергии в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3×230/400 В частотой 50 Гц, номинальным током 5 (60), 10(100), 5(10) А.

Возможности корпуса на электромонтажную панель:



Степень защиты IP 54;

Крепление под пломбу верхней крышки в двух местах (наличие пломбы государственного поверителя и производителя);

Крепление клеммных крышек с пазами под пломбу энергоснабжающей организации;

Удобное расположение оптопорта (интерфейса) для считывания данных без дополнительных усилий;

Наличие интерфейса RS-485.

Счетчики электроэнергии серии STAR — российского производства, внесены в Государственный реестр средств измерений (сертификат об утверждении типа средств измерений 59306-14) и соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11 и ГОСТ 31819.21.

Достоинства многотарифных счетчиков электрической энергии серии STAR IEK®: