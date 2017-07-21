ГК IEK представляет: Компактный счетчик электрической энергии STAR на электромонтажную панель

Группа компаний IEK продолжает расширение ассортимента многотарифных счетчиков электроэнергии серии STAR для сферы строительства и ЖКХ и выводит на рынок новую компактную модель трехфазного счетчика в корпусе на электромонтажную панель.
Многотарифные трехфазные счетчики электрической энергии STAR 304/1 С4 непосредственного и косвенного включения выпускаются в России, на собственном производстве ГК IEK в Тульской области.
Предназначены для учета активной электрической энергии в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3×230/400 В частотой 50 Гц, номинальным током 5 (60), 10(100), 5(10) А.
Возможности корпуса на электромонтажную панель:
- Степень защиты IP 54;
- Крепление под пломбу верхней крышки в двух местах (наличие пломбы государственного поверителя и производителя);
- Крепление клеммных крышек с пазами под пломбу энергоснабжающей организации;
- Удобное расположение оптопорта (интерфейса) для считывания данных без дополнительных усилий;
- Наличие интерфейса RS-485.
Счетчики электроэнергии серии STAR — российского производства, внесены в Государственный реестр средств измерений (сертификат об утверждении типа средств измерений 59306-14) и соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11 и ГОСТ 31819.21.
Достоинства многотарифных счетчиков электрической энергии серии STAR IEK®:
- Российское производство;
- Широкий функционал удовлетворит спрос всех категорий потребителей;
- Бесплатное программное обеспечение (ПО) для всех типов счетчиков на сайте IEK.ru;
- Межповерочный интервал 16 лет;
- Высокая временная и температурная (от —400 С до +700 С) стабильность метрологических характеристик;
- Защита от импульсных перенапряжений;
- Защита от воздействия магнитных полей;
- Возможность настройки временных зон для 4 тарифов и отдельного расписания выходных и праздничных дней;
- Формирование отчета со счетчика в формате EXCEL нажатием одной кнопки в программе;
- Конструкция зажимов счетчика обеспечивает надежное присоединение проводов, что предотвращает потери мощности;
- Наличие оптопорта и интерфейса RS-465;
- Наличие «электронной» пломбы, фиксирующей события о любых манипуляциях со счетчиком;
- Хранение данных до 93 суток.