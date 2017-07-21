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ГК IEK представляет: Компактный счетчик электрической энергии STAR на электромонтажную панель

ГК IEK представляет: Компактный счетчик электрической энергии STAR на электромонтажную панель

25 июля 2017, 15:46
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Группа компаний IEK продолжает расширение ассортимента многотарифных счетчиков электроэнергии серии STAR для сферы строительства и ЖКХ и выводит на рынок новую компактную модель трехфазного счетчика в корпусе на электромонтажную панель.

Многотарифные трехфазные счетчики электрической энергии STAR 304/1 С4 непосредственного и косвенного включения выпускаются в России, на собственном производстве ГК IEK в Тульской области.

Предназначены для учета активной электрической энергии в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3×230/400 В частотой 50 Гц, номинальным током 5 (60), 10(100), 5(10) А.

Возможности корпуса на электромонтажную панель:

  • Степень защиты IP 54;
  • Крепление под пломбу верхней крышки в двух местах (наличие пломбы государственного поверителя и производителя);
  • Крепление клеммных крышек с пазами под пломбу энергоснабжающей организации;
  • Удобное расположение оптопорта (интерфейса) для считывания данных без дополнительных усилий;
  • Наличие интерфейса RS-485.

Счетчики электроэнергии серии STAR — российского производства, внесены в Государственный реестр средств измерений (сертификат об утверждении типа средств измерений 59306-14) и соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11 и ГОСТ 31819.21.

Достоинства многотарифных счетчиков электрической энергии серии STAR IEK®:

  • Российское производство;
  • Широкий функционал удовлетворит спрос всех категорий потребителей;
  • Бесплатное программное обеспечение (ПО) для всех типов счетчиков на сайте IEK.ru;
  • Межповерочный интервал 16 лет;
  • Высокая временная и температурная (от —400 С до +700 С) стабильность метрологических характеристик;
  • Защита от импульсных перенапряжений;
  • Защита от воздействия магнитных полей;
  • Возможность настройки временных зон для 4 тарифов и отдельного расписания выходных и праздничных дней;
  • Формирование отчета со счетчика в формате EXCEL нажатием одной кнопки в программе;
  • Конструкция зажимов счетчика обеспечивает надежное присоединение проводов, что предотвращает потери мощности;
  • Наличие оптопорта и интерфейса RS-465;
  • Наличие «электронной» пломбы, фиксирующей события о любых манипуляциях со счетчиком;
  • Хранение данных до 93 суток.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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