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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Камнепад стал причиной отключения электроснабжения Тляратинского и Цунтинского районов Дагестана

Камнепад стал причиной отключения электроснабжения Тляратинского и Цунтинского районов Дагестана

25 июля 2017, 15:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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25 июля в 4.06 утра произошло отключение высоковольтной линии «Шамильская – Анцух» с отпайкой на подстанцию 110кВ «Гидатль» в результате камнепада. Общая отключенная мощность составила 6 МВТ, обесточено два района – Тляратинский и Цунтинский, а это порядка 9 тысяч абонентов.

Для выявления причин аварии в управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе «Дагестанская сетевая компания» были оперативно сформированы три бригады Гергебильского производственного участка, Тляратинских РЭС и Шамильских РЭС, направленные для выяснения причины отключения линии.

В 10.23 мск обход воздушной линии выявил обрыв провода в пролете опор № 123-124, причиной которого стал камнепад. Стоит отметить, что линия проходит в очень сложном участке дороге, под скалой. В настоящее время над устранением причин аварии работает аварийная бригада Гергебильского ПУ «Дагестанской сетевой компании».

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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