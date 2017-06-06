Компания "Дау Изолан" поставила материал для строительства "Астана ЭКСПО-2017" и нового железнодорожного вокзала в г. Астана

Компания «Дау Изолан», совместное предприятие компании Dow Chemical (Dow) и компании «Изолан», поставила системы для напыления пенополиуретана (ППУ) Изолан 145 для строительства сооружений «Астана ЭКСПО-2017» и нового железнодорожного вокзала в г. Астана. Применение ППУ Изолан 145 позволило решить ряд комплексных инженерных задач, связанных с теплоизоляцией данных объектов, расположенных в центральной части Казахстана с резко-континентальным климатом.



«Дау Изолан является безусловным лидером рынка ППУ-систем в России и странах бывшего СССР. Постоянно развивая продуктовую линейку, компания стремится максимально удовлетворить растущие потребности заказчиков, а также предвидеть общие тенденции рынка и индустрии в целом. Так, в 2015 году наш заказчик ТОО «ГУТА-ТехСтрой» и главный застройщик «Астана ЭКСПО-2017», «Sembol Insaat», в Казахстане попросил поставить ППУ, который соответствовал бы инженерным и климатическим требованиям для строительства объектов в рамках «Астана ЭКСПО-2017». Специалисты НИОКР «Дау Изолан» разработали новый продукт Изолан 145 специально для объектов в Казахстане. Площадь объектов «ЭКСПО-2017» и нового железнодорожного вокзала с использованием теплоизоляции из Изолана 145 составила 23 600м²», - подчеркнул Михаил Царфин, президент и председатель правления «Дау Изолан».



Сергей Аникин, генеральный директор «Дау Изолан», отметил: «Я считаю, что участие нашей компании в строительстве объектов специализированной выставки «Астана ЭКСПО 2017» и нового железнодорожного вокзала Астаны стало знаковым событием для укрепления наших позиций на рынке Казахстана. Высокое качество продукции «Дау Изолан», кратчайшие сроки выполнения заказов, гибкая ценовая политика и надежное исполнению договорных обязательств стали решающими факторами, которые позволили компании не только предоставить свои эффективные решения для самых масштабных проектов Казахстана, но и в очередной раз подтвердить свой статус ведущего производителя полиуретановых систем в России и странах СНГ».



Система Изолан 145 предназначена для теплоизоляции пенополиуретаном стен, кровли, фундаментов полов в зданиях любого типа – это жилые, административные и промышленные здания. Отличительной характеристикой данной системы является возможность получения пенополиуретана, работающего в условиях больших нагрузок. При этом пенополиуретан системы Изолан 145 отличается низкой теплопроводностью, отличным отверждением, низкой теплопроводностью и равномерным распределением плотности по объему изделия.



«Наше совместное предприятие «Дау Изолан» - это самое современное производство ППУ компании Dow в Европе. Мы гордимся тем, что этот завод находится в России и охватывает максимальное количество известных предприятий на территории СНГ. Казахстан является для нас стратегически значимым регионом, где мы наблюдаем высокую динамику развития экономики, особенно строительной индустрии, в которой применимы энергоэффективные продукты Dow. Мы считаем, что благодаря иновационным решениям Dow «ЭКСПО 2017» станет более безопасной и успешной площадкой для проведения мероприятий», - заявил Артур Ерицпохов, глава представительства Dow в России и СНГ.