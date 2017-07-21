МОЭСК дала мощность детскому саду в Щапово

ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
25 июля 2017, 16:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») обеспечили электроэнергией новый детский сад в поселении Щаповское Троицкого административного округа. Подключенная мощность составила 630 кВт.
В рамках договора на технологическое присоединение к сетям МОЭСК энергетики возвели новую трансформаторную подстанцию (ТП), в которой установлены два трансформатора по 630 кВА каждый. Проложены две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 0,5 км для подачи электроэнергии на ТП. Основным источником питания, от которого осуществляется энергоснабжение объекта, является подстанция 110 кВ «Щапово» филиала МОЭСК - «Новая Москва».
Новый детский сад на 225 мест будет введен в эксплуатацию в третьем квартале т.г. На трех этажах здания расположатся 9 групп по 25 детей в каждой, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, помещения для занятий в кружках и др. Учреждение смогут посещать и дети с ограниченными возможностями.
Социально-значимый объект построен в рамках Адресной инвестиционной программы г.Москвы.