Молодые специалисты ПАО "ТГК-1" в составе команды "Газпром энергохолдинга" приняли участие в Международном молодежном форуме ТИМ "Бирюса-2017"

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25 июля 2017, 14:54
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
Сборная команда молодых специалистов «Газпром энергохолдинг», в состав которой входят участники от ПАО «ТГК-1» – ведущие специалисты сектора внедрения стандартов производственной системы Дирекции производственных систем Алекс Ванян, Лариса Пейогло, Иван Малафеев, представители Мосэнерго, МОЭК, и ОГК-2, впервые приняла участие в федеральной смене «Энергия» Международного молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2017», которая прошла в Красноярске с 17 по 23 июля.
В форуме, организаторами и партнерами которого выступили Министерство энергетики, Администрация Красноярского края и Федеральное агентство по делам молодежи, приняли участие более 800 специалистов крупнейших энергетических компаний России.
В рамках смены «Энергия» командами рассмотрены новые подходы к решению вопросов, касающихся развития энергетической инфраструктуры и повышения энергетической эффективности. Важным событием смены стало подписание руководителями дружин крупнейших компаний ТЭК («Газпром энергохолдинг», «Интер РАО», «Сибирская генерирующая компания», «Т-Плюс», «ЕвроСибЭнерго», «Россети», «НК „Роснефть“ и др.) меморандума о создании Ассоциации молодых энергетиков России. Основными задачами Ассоциации станут популяризации профессии, формирование и продвижение законодательных инициатив, защита интересов молодых специалистов и содействие развитию молодежного самоуправления на энергетических предприятиях.
По итогам пяти дней Форума команда «Газпром энергохолдинга» вошла в пятерку лучших по итоговой сумме баллов, набранных за участие в образовательных блоках (ценностный блок, школа компетенций и дружинное время), а также получила кубок общественного признания.