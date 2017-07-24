Нижновэнерго в первом полугодии исполнило более 4,2 тысяч договоров на технологическое присоединение к электросетям

Анонс RusCable Insider Digest
25 июля 2017, 13:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям в первом полугодии 2017 года.
В указанный период предприятие исполнило свыше 4,2 тыс. договоров на техприсоединение общей мощностью более 82,5 МВт. Было обеспечено подключение 26 предприятий, 20 объектов сельскохозяйственного назначения, 9 объектов здравоохранения и образования, 18 объектов инфраструктуры и 8 церквей и храмов.
В рамках подготовки столицы Приволжья к Чемпионату мира по футболу 2018г, энергетики в первом полугодии обеспечили выдачу мощности таким значимым объектам, как взлетно-посадочная полоса ПАО «Международного аэропорта Стригино» и тренировочная площадка для футболистов. Кроме того, специалисты Нижновэнерго осуществили техприсоединение 35 новых объектов аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Также были осуществлены мероприятия по технологическому присоединению 35 многоквартирных домов, в том числе домов, построенных в рамках реализации областных целевых программ по поддержке молодых специалистов и расселению ветхого и аварийного жилья.
Получить информацию о технологическом присоединении объектов и заключить договор на проведении процедуры ТП потребители могут в Центре обслуживания потребителей Нижновэнерго в г. Нижнем Новгороде по адресу ул. Рождественская, д. 33, а также в офисах обслуживая потребителей, расположенных в городах: Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов. Форма заявки на техприсоединение размещена на корпоративном сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф.